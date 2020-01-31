Журавлиный ликбез: все, что нужно знать о журавлях
Всемирный фонд дикой природы (WWF) открывает Всемирный год журавля в бассейне Амура — самом «журавлином» регионе мира и начинает общественную кампанию «Журавль — птица мира». Вместе с WWF в этой эколого-просветительской акции участвуют 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организаций Амурского экорегиона.
Самый «журавлиный» регион России, да и всего мира – это бассейн Амура. Здесь можно встретить сразу 6 видов российских журавлей, за исключением канадского. Впрочем, имеются свидетельства, что и канадские журавли сюда залетают, но пока эти факты официально не подтверждены. 5 видов, за исключением стерха, гнездятся здесь, причем для 3 видов – японского, даурского и черного журавлей бассейн Амура является ключевым местом обитания на континенте. Стерх – бывает здесь весной и осенью на пролете, а летом представлен молодыми птицами, которые живут на Амуре в период взросления, но гнездятся севернее – в Якутии. В конце прошлого года, чтобы защитить стерхов от беспокойства, в тех местах был создан национальный парк «Кыталык» (1 885 554 га), проектированием которого занимался WWF России.
Короткие задние пальцы на ногах не позволяет журавлям садиться на деревья, как это делают похожие на них аисты или цапли (за исключением живущих в Африке венценосных журавлей).
В мире всего обитает 15 видов журавлей, относящихся к четырем родам. По континентам они распространены так: 9 видов – в Евразии, 4 – в Африке, 2 – в Северной Америке, 2 – в Австралии. В России живут журавли 7 видов – серый, журавль-красавка, стерх или белый журавль, японский, даурский, черный, канадский журавли. Причем, если серый журавль и красавка распространены очень широко и имеют высокую численность (серый – до 275 тысяч особей, красавка – до 240 тысяч), то большинство остальных «российских» журавлей имеют небольшой ареал и невысокую численность. Так, мировая численность японского журавля, по мнению орнитологов, не дотягивает и до 3 тысяч особей, численность стерха колеблется около этой цифры.
Чтобы восстановить популяцию стерхов, птиц выращивают в питомниках и готовят к жизни на воле. «Чтобы научить журавлят самостоятельно питаться в природе, избегать опасностей и приготовиться к дальнему тысячекилометровому перелету к местам зимовок отрудники питомника, одетые в специальные костюмы, скрадывающие очертания человеческих фигур, используют искусственные клювы (имитацию головы журавлей)», – говорит Владимир Кревер, научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия.
У журавлей почти нет естественных врагов. Главной угрозой для журавлей является человек и последствия его деятельности. Из-за строительства плотин и вырубок лесов в поймах рек происходит деградация водно-болотных угодий, болота осушают ради пашен, в местах выпаса скота гнезда вытаптываются, водоемы загрязняются ядовитыми химическими веществами. Но самый страшный враг журавлей – это пожары. В весенних пожарах часто гибнут кладки яиц и птенцы, которые не могут убежать от огня. А, например, японский журавль вообще не может строить гнезда на прогоревшей территории, так как одно из необходимых для него условий – наличие зарослей сухой травы вокруг гнезда.
Во время же гнездования каждая пара держится строго индивидуально, на своем гнездовом участке, избегая общения с другими журавлями. Вообще, в это время они стараются избегать встреч с любыми крупными животными, прячась от них или, по возможности, прогоняя. Известны случаи, когда журавли выгоняли со своих гнездовых участков даже медведей.
Соотношение в рационе растительной и животной птицы зависит от конкретного вида птицы и сезона года. Так, во время выкармливания птенцов преобладает животная пища, а в периоды миграций и зимовок журавли склоняются к «вегетарианству».
Неоперенные, обычно ярко окрашенные участки кожи на голове служат одним из способов журавлей демонстрировать свой социальный статус: чем больше размер пятна, а его птица умеет регулировать, тем выше и ее статус.
«Даурского журавля, как и дальневосточного аиста, можно по праву назвать индикаторами состояния пресноводных экосистем. Мировая численность оценивается в 6250-6750 особей, свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю — негативный: продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Благополучие этой птицы зависит от факторов антропогенного воздействия. Специалисты оценивают, что ёмкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию», — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.