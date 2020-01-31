Журавлиный ликбез: все, что нужно знать о журавлях

У журавлей почти нет естественных врагов. Главной угрозой для журавлей является человек и последствия его деятельности. Из-за строительства плотин и вырубок лесов в поймах рек происходит деградация водно-болотных угодий, болота осушают ради пашен, в местах выпаса скота гнезда вытаптываются, водоемы загрязняются ядовитыми химическими веществами. Но самый страшный враг журавлей – это пожары. В весенних пожарах часто гибнут кладки яиц и птенцы, которые не могут убежать от огня. А, например, японский журавль вообще не может строить гнезда на прогоревшей территории, так как одно из необходимых для него условий – наличие зарослей сухой травы вокруг гнезда.

Во время же гнездования каждая пара держится строго индивидуально, на своем гнездовом участке, избегая общения с другими журавлями. Вообще, в это время они стараются избегать встреч с любыми крупными животными, прячась от них или, по возможности, прогоняя. Известны случаи, когда журавли выгоняли со своих гнездовых участков даже медведей.