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Как создаются корма для животных
Птицы

Зоопарк разоблачил вора-рецидивиста: им оказался эму

Анастасия Баринова
23 апреля 2021
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Фото: Sydney Zoo
Птицу привлекло украшение от Tiffany и другие блестящие предметы.

Посетители Сиднейского зоопарка на протяжении некоторого времени становились жертвами ограбления. Нападения совершались возле вольера с эму: вытянув свою длинную шею, птица срывала с людей украшения. Чаще всего это посетителей забавляло, и они специально вставали максимально близко к ограждению, снимая видео.

Для зоопарка эта ситуация стала проблемой, когда в администрацию обратилась мать двоих детей Ашна Али: эму съел ее сережку от Tiffany стоимостью 550 долларов. Находясь в зоопарке вместе со своей семьей, женщина сделала много фотографий, и на них виден момент исчезновения украшения. Кроме того, она успела испугаться за своих детей.

«Вы можете видеть, как он разглядывает мою серьгу, и когда я закончила снимать, он просто схватил меня за ухо. И это мог быть глаз моей дочери»,– Ашна Али.

Смотрители пообещали вернуть украденное, и на протяжении целой недели один из сотрудников просеивал птичий помет. Но украшение так и не появилось; тогда зоопарк договорился с ювелирами и оплатил копию утраченной серьги. 

Эму питаются плодами, кореньями, травой и другим растительным кормом. Зубов у них нет, поэтому для пищеварения они также заглатывают камни и другие твердые предметы, которые затем или выходят в процессе дефекации, или растворяются в желудке. Вероятнее всего, украшение просто было переварено

Эму – далеко не безобидные птицы. Посмотрите, как они захватили целый город!

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