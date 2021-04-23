Зоопарк разоблачил вора-рецидивиста: им оказался эму

Птицу привлекло украшение от Tiffany и другие блестящие предметы.

Посетители Сиднейского зоопарка на протяжении некоторого времени становились жертвами ограбления. Нападения совершались возле вольера с эму: вытянув свою длинную шею, птица срывала с людей украшения. Чаще всего это посетителей забавляло, и они специально вставали максимально близко к ограждению, снимая видео.

Для зоопарка эта ситуация стала проблемой, когда в администрацию обратилась мать двоих детей Ашна Али: эму съел ее сережку от Tiffany стоимостью 550 долларов. Находясь в зоопарке вместе со своей семьей, женщина сделала много фотографий, и на них виден момент исчезновения украшения. Кроме того, она успела испугаться за своих детей.