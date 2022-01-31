Зоопарк считает однополую пару пингвинов «идеальными родителями»

Пара высиживала чужое яйцо лучше, чем это делали биологические отец и мать.

Представители зоопарка Rosamond Gifford, расположенного в штате Нью-Йорк, поделились радостным известием: 1 января здесь на свет появился птенец пингвина Гумбольдта – птицы, относящейся к уязвимым видам. Малыш растет и развивается надлежащим образом под присмотром приемных родителей: пары однополых пингвинов.

В зоопарке живут 28 пингвинов Гумбольдта. Большинство из них создали гетеросексуальные союзы, но не все оказались способны заботиться о потомстве. Некоторые пингвины не понимают, как нужно высиживать яйцо; иногда они дерутся за право высиживания, и в процессе этих ссор хрупкая скорлупа разбивается. Среди таких печальных примеров – опыт пингвинов Хуана и Розалиты. Они уже разбивали отложенное яйцо, и в прошлом году зоопарк решил не рисковать, передав их новое яйцо другой паре. Та справилась с задачей, и число обитателей зоопарка пополнилось здоровым птенцом.

А в этом сезоне яйцо появилось в гнезде Покиты и ее партнера Венте, и зоопарк провел ту же «операцию подмены». На этот раз шанс стать родителями был дан паре самцов, Элмеру и Лиме. Смотрители давно наблюдали за их отношениями и не сомневались, что они станут ответственными опекунами. По иронии судьбы, Элмер сам едва не погиб на стадии эмбриона: скорлупа его яйца треснула, но в зоопарке это заметили вовремя и склеили ее клеем «Элмер».

Так и родилась идея проверить родительские качества необычной семьи. Покита и Венте получили пустышку, а Элмер и Лима по очереди высиживали жизнеспособное яйцо. Затем они так же бережно заботились о малыше, кормя и согревая его. Теперь, когда птенцу исполняется месяц, зоопарк подвел итоги этого эксперимента. То, как однополая пара справилась со всеми родительскими обязанностями, позволяет рассматривать этих пингвинов в качестве регулярных «наседок» и опекунов.

Узнайте об однополой паре пингвинов, укравших яйцо у соседей.