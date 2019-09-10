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Природа

Битва анаконды и каймана: кто победит

Анастасия Баринова
10 сентября 2019
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Фото: Kevin Dooley/Facebook
Фотографу дикой природы удалось снять удивительную сцену.

Профессиональный фотограф Кевин Дули (Kevin Dooley) вёл съёмки в бразильских водно-болотных угодьях Пантанал. На территории этого удивительного памятника природы обитает 1000 видов птиц, 400 видов рыб, 300 видов млекопитающих, 480 видов рептилий и более 9000 подвидов беспозвоночных. По данным 1996 года, здесь насчитывалось 10 миллионов кайманов, что делает Пантанал местом с самой высокой «плотностью населения» этих рептилий в мире.

Во время ланча Кевин услышал всплеск, обернулся и заметил огромную змею, сжимающую каймана длиной менее двух метров. Длина анаконды, по свидетельству фотографа, состявляла около восьми метров.

Кайманы (лат. Caiman) относятся к самым миниатюрным представителям семейства аллигаторовые. Данная особь имела солидные для своего вида размеры, но это ей не помогло: гигантская анаконда (лат. Eunectes murinus) легко переломала ему ноги. Крокодил, в свою очередь, успел прокусить шею врага, и тот ретировался залечивать рану. Однако кайман уже получил серьёзные травмы и вскоре, по словам Кевина, умер.

Фотограф находился на расстоянии около 9 метров, что позволило ему наблюдать сцену во всех деталях и сделать красочные изображения. Схватка длилась примерно 8 минут.

Посмотрите, как питон обедает крокодилом.

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