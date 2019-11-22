Битва леопарда и питона: кто победит

37-летний гид Клинт Сэйнт (Clint Saint) показывал туристам африканский заповедник Масаи-Мара. Здесь обитает множество видов животных, в том числе «большая пятерка»: слон, носорог, буйвол, лев и леопард, и, более того – популяция леопардов является крупнейшей в мире.



Заметив неподалеку грациозную пятнистую кошку, туристы приготовили камеры и не ошиблись: вскоре перед ними развернулась сцена ее охоты. Объектом интереса леопарда стал иероглифовый, или скальный питон (лат. Python sebae) – одна из четырех крупнейших змей на планете. В среднем ее длина составляет около 4,8 м, масса – 55 кг, но известны 6-метровые особи весом в 100 кг.



Как и другие питоны, скальный не является ядовитым. Он ловит добычу, хватая ее зубами и одновременно удушая кольцами своего тела, а затем заглатывает целиком. Он не стал бы охотиться на леопарда: тот для него слишком велик и проворен. Однако отбиться от него, если кошачий вдруг решит напасть, рептилия вполне может – по крайней мере от молодой и неопытной особи. Иероглифовые питоны отличаются крайне агрессивным поведением и иногда даже убивают людей.

Битва развернулась нешуточная: оба противника катались по земле и применяли свои самые верные охотничьи и защитные приемы, стремясь победить соперника. Один раз питону удалось плотно обвить леопарда своими кольцами, и победа могла быть на его стороне, однако энергичный зверь смог вывернуться из хватки и продолжить сражение.