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Природа

Битва титанов: как дерутся комодские вараны

Анастасия Баринова
28 февраля 2020
Сотрудник национального парка Комодо снял видео о взаимоотношениях гигантских рептилий.

Сотрудник национального парка Комодо Константинус Муга (Konstantinus Muga) снял на видео поединок четырех комодских варанов (Varanus komodoensis). Эти удивительные рептилии нередко сражаются за территорию или за право продолжения рода, но рейнджер никогда не видел сразу четырех особей, участвующих в схватке.

Битву начали два самца: опираясь на мощные хвосты, они вставали на задние лапы и хватали друг друга передними конечностями. После того, как один из них смог прижать другого к земле, к ним присоединились еще два варана. Поединок длился около 10 минут, и в конце концов победитель забрался на спину поверженного соперника.

«Я видел много варанов, дерущихся попарно, но никогда не встречал группового поединка, похожего на этот. При этом никто из участников не получил ранений»,– Муга.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. Длина варана, который одержал победу, достигала примерно 2,5 метров.