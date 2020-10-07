Битва за импалу: на ринге леопард, африканские собаки и гиены

Туристам в нацпарке Крюгера (ЮАР) повезло наблюдать невероятно бурную сцену из жизни дикой природы. Выехав из лагеря, они почти сразу заметили леопарда, который волочил по земле убитую им импалу. Однако по пятам за хищником довольно назойливо следовала одна гиеновидная собака, входящая в местную стаю этих социальных и умных хищников из 11 взрослых особей и 10 щенков. Собака, вовсе не скрываясь, бежала за леопардом, издавая характерный для этих животных тявкающе-стрекочущий звук — так она подавала сигнал сородичам. Пятнистый зверь бросал на африканскую собаку злобные взгляды исподлобья, однако добычу не отпускал. Соперница продолжала испытывать его терпение, пока оно не закончилось: леопард разжал зубы, оставив антилопу на земле, и бросился в погоню за припустившей прочь гиеновидной собакой.

Вскоре он вернулся, схватил импалу за горло и продолжил путь к ближайшему дереву, чтобы спрятать жертву. В это время зрители обращают внимание, что антилопа еще жива. Довольно скоро голоса диких собак становятся громче, и в кадре появляется целая стая этих зверей. Всего за несколько секунд после происходит следующее: леопард, решив не связываться с превосходящим его силами противником, оставляет добычу и взмывает на дерево, антилопа с внезапной прытью вскакивает на ноги и бросается в сторону, однако собаки снова валят ее на землю, а другие члены стаи прыгают вокруг дерева, дразня кошачьего. Леопард, однако, своего достоинства не теряет: изящно замерев на дереве, он наблюдает за происходящим свысока.