Бизоны помогли найти редкие петроглифы, изображающие бизонов

В декабре 2019 года в парк наследия Ванускевин в провинции Саскачеван повторно завезли американских бизонов (Bison bison) спустя более века после того, как эти животные почти исчезли из региона из-за чрезмерной охоты. Теперь парк может получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, и все благодаря этим парнокопытным.
В прошлом году археолог и сооснователь парка Эрни Уокер и смотритель за зубрами Крейг Томас сделали удивительную находку. Они стояли возле оврага без растительности и наблюдали за бизонами, которые купались в пыли неподалеку. Вдруг Уокер заметил, что из земли торчит рифленый камень.
Ученый подошел и осмотрел его. Предполагая, что узор на камне был сделан инструментом, он смахнул грязь, чтобы обнаружить еще одну канавку на камне, а затем еще одну. «Все они были параллельны и симметричны. Именно тогда я понял, что это намеренно вырезанный петроглиф», – говорит Уокер.
Петроглифы – это древние изображения на камне, которые либо выбивают на нем, либо наносят краской.
250-килограммовый валун назвали ребристым камнем, потому что на нем выгравировали ребра бизона.
Затем исследователи нашли еще три резных фигурки: более крупный камень с сетчатым рисунком, небольшой образец с ямками и канавками и валун весом 550 кг, покрытый линиями. А позже обнаружили еще более интересную находку: каменный нож, на котором есть следы, похожие на петроглифы.
По словам Уокера, все эти открытия могли так и остаться под землей, если бы бизоны не обнажили копытами один из камней.
Ванускевин – национальный исторический памятник, расположенный на земле, когда-то занятой коренными народами, – объявил о находке в ноябре. Датированные от 300 до 1800 лет назад, с вероятным возрастом около 1000 лет, резные фигурки представляют собой первые петроглифы, обнаруженные в этом месте на участке площадью около 240 гектаров.
Тысячи лет назад и до прибытия европейцев коренные жители преследовали мигрирующих бизонов в плодородном месте слияния рек Южный Саскачеван и ручья Опимихоу. Здешняя земля давала древним народов пропитание и жилье, взамен они оставили после себя много артефактов: острия для снарядов, костяные и каменные орудия, подобия игрушек и украшения.
Как объяснили в Археологическом обществе Саскачевана, найденные изображения вырезаны в традиции петроглифов из Северной Дакоты, Монтаны и Вайоминга. Вместо того, чтобы вырезать на камнях целых зубров, местные жители просто выгравировали узнаваемый признак выбранного животного – почему-то им стали ребра.
Старейшина Аканья Наджи из дакотского народа Вапетон говорит, что эта земля была «местом сбора, исцеления и проведения церемоний». Он отмечает, что нисколько не удивлен обнаружением четырех редких петроглифов.