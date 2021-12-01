Бизоны помогли найти редкие петроглифы, изображающие бизонов

В декабре 2019 года в парк наследия Ванускевин в провинции Саскачеван повторно завезли американских бизонов (Bison bison) спустя более века после того, как эти животные почти исчезли из региона из-за чрезмерной охоты. Теперь парк может получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, и все благодаря этим парнокопытным.

В прошлом году археолог и сооснователь парка Эрни Уокер и смотритель за зубрами Крейг Томас сделали удивительную находку. Они стояли возле оврага без растительности и наблюдали за бизонами, которые купались в пыли неподалеку. Вдруг Уокер заметил, что из земли торчит рифленый камень.

Ученый подошел и осмотрел его. Предполагая, что узор на камне был сделан инструментом, он смахнул грязь, чтобы обнаружить еще одну канавку на камне, а затем еще одну. «Все они были параллельны и симметричны. Именно тогда я понял, что это намеренно вырезанный петроглиф», – говорит Уокер.