Боевой орел выклевал варану глаза во время нападения: видео

В нацпарке Крюгера (ЮАР) фотограф и гид Родни Номбекана запечатлел очередную необычную сцену: длительную схватку боевого орла и варана.

Родни вместе с туристами отправился в район Нгоцо, надеясь увидеть представителей львиного прайда Нгоцо и местных африканских леопардов. Вскоре они и впрямь наткнулись на одного льва из прайда и наблюдали за ним какое-то время, пока один из зрителей не заметил неподалеку другую, гораздо более захватывающую, картину — боевого орла со своей жертвой, крупным вараном.

Хищная птица пригвоздила ящера к земле всем своим весом и пыталась одолеть его. В процессе схватки орел не гнушался применять жестокие приемы — например, он даже выклевал варану глаза, однако африканская рептилия не собиралась так просто сдаваться: варан медленно, но верно шел вперед и наугад бил хвостом в разные стороны, стараясь сбросить хищника.