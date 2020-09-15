Боевой орел выклевал варану глаза во время нападения: видео

В нацпарке Крюгера (ЮАР) фотограф и гид Родни Номбекана запечатлел очередную необычную сцену: длительную схватку боевого орла и варана.
Родни вместе с туристами отправился в район Нгоцо, надеясь увидеть представителей львиного прайда Нгоцо и местных африканских леопардов. Вскоре они и впрямь наткнулись на одного льва из прайда и наблюдали за ним какое-то время, пока один из зрителей не заметил неподалеку другую, гораздо более захватывающую, картину — боевого орла со своей жертвой, крупным вараном.
Хищная птица пригвоздила ящера к земле всем своим весом и пыталась одолеть его. В процессе схватки орел не гнушался применять жестокие приемы — например, он даже выклевал варану глаза, однако африканская рептилия не собиралась так просто сдаваться: варан медленно, но верно шел вперед и наугад бил хвостом в разные стороны, стараясь сбросить хищника.
Когда наблюдающие отлучились на завтрак, а после вернулись на то же место, орел все еще был там, пытаясь одолеть варана. В общей сложности ящер сопротивлялся хищной птице около пяти часов, но затем его силы иссякли, и боевой орел заполучил свою добычу. Он уже приступил к заслуженной трапезе, когда туристы решили покинуть место наблюдения.
Боевые орлы являются самыми крупными орлами в Африке. Длина тела этих ястребиных птиц колеблется от 78 до 96 см, размах крыльев достигает 227 см. В основном боевые орлы питаются мелкими и средними млекопитающими и птицами, но не брезгуют молодыми антилопами и рептилиями — змеями, варанами и другими ящерицами.
Посмотрите, как с молодым вараном сражается змея.