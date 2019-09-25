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Природа

Богачи держат гепардов в качестве домашних животных: видео

Анастасия Баринова
25 сентября 2019
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Фото: qe1900/Instagram
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Фото: qe1900/Instagram
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Фото: qe1900/Instagram
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Фото: qe1900/Instagram
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Фото: humaidalbuqaish/Instagram
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Фото: humaidalbuqaish/Instagram
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Фото: humaidalbuqaish/Instagram
Это наносит непоправимый урон уязвимому виду.

По данным природоохранной организации Cheetah Conservation Fund (CCF), в дикой природе осталось менее 7500 гепардов. Еще около тысячи особей находятся в частных руках: в странах Персидского залива редкие животные считаются неотъемлемым символом роскоши. Их можно купить через интернет несмотря на то, что это запрещено законом.

Экологи провели расследование, обнаружив рекламные объявления на эту тему в 15 государствах, но 90% из этого числа приходится на Персидский залив. За период с января 2012 года по июнь 2018 года через различные онлайн-платформы было продано 1367 гепардов.

Цена за одну редкую кошку начинается с 25 000 саудовских риалов (6600 долл. США). Помимо гепардов, богачи заказывают тигров, львов, лори и других представителей фауны, находящихся под защитой. По оценкам ООН и Интерпола, контрабанда диких животных приносит 20 миллиардов долларов в год и входит в пятерку крупнейших незаконных отраслей в мире наряду с наркотиками и торговлей людьми.

Однако миллионеры из Саудовской Аравии, ОАЭ и соседних стран даже не скрывают того, что держат дома диких кошек: напротив, они хвастаются этим в соцетях.

Между тем неволя для гепардов смертельна: этому быстрому животному необходим простор для бега. Люди также не могут обеспечить им правильное питание: в частных домах их кормят и мороженым, и курицей, и другой неподходящей пищей. Больных животных не лечат: проще купить новое.

Еще одним ужасающим аспектом является сам процесс перевозки купленных зверей. Большинство из них поступает на Восток через Сомалиленд – непризнанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Там вообще не действуют никакие законы, и нет никакого контроля над контрабандой.

Доставка занимает 25 дней; ежегодно, по самым скромным оценкам, вывозится 300 детенышей гепарда, и еще сотни взрослых особей: дилеры удовлетворяют любой запрос покупателя. Однако само путешествие доставляет зверям огромный стресс, а тесные клетки калечат их. Трое из четырех гепардов умирает во время поездки. Особенно тяжело перевозка отражается на малышах: они прибывают в Персидский залив с изуродованными лапами.

Экологи предупреждают, что если не остановить эту деятельность, в ближайшую пару лет в природе может вообще не остаться гепардов. CCF удалось спасти около трех десятков детенышей, готовившихся к продаже, но на фоне общей картины это очень мало. Кроме того, зоозащитникам катастрофически не хватает финансирования.

Узнайте о гепардах больше.

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