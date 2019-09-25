Богачи держат гепардов в качестве домашних животных: видео

Еще одним ужасающим аспектом является сам процесс перевозки купленных зверей. Большинство из них поступает на Восток через Сомалиленд – непризнанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Там вообще не действуют никакие законы, и нет никакого контроля над контрабандой.



Доставка занимает 25 дней; ежегодно, по самым скромным оценкам, вывозится 300 детенышей гепарда, и еще сотни взрослых особей: дилеры удовлетворяют любой запрос покупателя. Однако само путешествие доставляет зверям огромный стресс, а тесные клетки калечат их. Трое из четырех гепардов умирает во время поездки. Особенно тяжело перевозка отражается на малышах: они прибывают в Персидский залив с изуродованными лапами.



Экологи предупреждают, что если не остановить эту деятельность, в ближайшую пару лет в природе может вообще не остаться гепардов. CCF удалось спасти около трех десятков детенышей, готовившихся к продаже, но на фоне общей картины это очень мало. Кроме того, зоозащитникам катастрофически не хватает финансирования.