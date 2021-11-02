Более 100 стран договорились полностью прекратить вырубку лесов к 2030 году

Правительство Великобритании заявило, что это обещание подкреплено почти 20 миллиардами долларов государственного и частного финансирования и одобрено более чем ста лидерами стран, на территории которых находятся 85% мировых лесов.

Правительства 28 стран также обязуются прекратить вырубку лесов для сельхозпроизводства, в частности ради производства пальмового масла, какао и сои.

Более 30 крупнейших финансовых компаний мира, включая Aviva, Schroders и Axa, также примут обязательства прекратить инвестиции в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

На леса России приходится пятая часть всех деревьев планеты, ежегодно они поглощают 1,5 млрд тонн двуокиси углерода. Самые большие дождевые леса в мире – это дождевые леса Амазонии в Бразилии, однако в 2020 году их уничтожение велось рекордными темпами.

Недавно ЮНЕСКО составила список 10 самых вредных лесов планеты: они выделяют больше углерода, чем поглощают.