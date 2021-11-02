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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Природа

Более 100 стран договорились полностью прекратить вырубку лесов к 2030 году

National Geographic Россия
02 ноября 2021
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Фото: Forest Atlas
В их числе Россия, США, Бразилия, Канада, Индонезия и Великобритания.

Лидеры более ста стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго пообещали остановить вырубку лесов к 2030 году. Обязательство должно быть подтверждено на конференции, которая продлится еще две недели.

Председатель саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение о вырубке лесов имеет решающее значение для достижения общей цели ограничения повышения температуры до 1,5 градусов по Цельсию.

«Это легкие планеты. Леса поддерживают экосистемы, обеспечивают средства к существованию и продовольствие, а также поглощают углерод, который мы выбрасываем в атмосферу. Они необходимы для нашего выживания. Благодаря сегодняшним беспрецедентным обещаниям у нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как завоевателя природы и вместо этого стать ее хранителями», – Борис Джонсон.

Правительство Великобритании заявило, что это обещание подкреплено почти 20 миллиардами долларов государственного и частного финансирования и одобрено более чем ста лидерами стран, на территории которых находятся 85% мировых лесов. 

Правительства 28 стран также обязуются прекратить вырубку лесов для сельхозпроизводства, в частности ради производства пальмового масла, какао и сои.

Более 30 крупнейших финансовых компаний мира, включая Aviva, Schroders и Axa, также примут обязательства прекратить инвестиции в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

На леса России приходится пятая часть всех деревьев планеты, ежегодно они поглощают 1,5 млрд тонн двуокиси углерода. Самые большие дождевые леса в мире – это дождевые леса Амазонии в Бразилии, однако в 2020 году их уничтожение велось рекордными темпами.

Недавно ЮНЕСКО составила список 10 самых вредных лесов планеты: они выделяют больше углерода, чем поглощают. 

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