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Природа

Более половины деревьев-эндемиков Европы находятся под угрозой исчезновения

29 сентября 2019
Дерево
Фото: pixabay.com
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) обнародовал данные собственного исследования.

Согласно исследованию союза, 58 процентов видов эндемичных деревьев Европы находятся под угрозой исчезновения, поскольку инвазивные виды, заболевания, вредители, загрязнение и развитие городов наносят все больший урон ландшафту. 

В этом списке – ясень, рябина и вяз, которые находятся в состоянии, близком к полному исчезновению. Это может осложнить усилия экологов по преодолению климатического кризиса путем лесовосстановления.

Эксперты сообщают, что такие страны, как Великобритания, стремятся импортировать больше саженцев, но молодые деревья необходимо тщательно проверять, чтобы избежать проникновения в страну болезней и вредителей и не допустить истощения существующих лесов.

«Конечно, мы поощряем высаживание все большего количества деревьев, но мы должны быть очень осторожны и сперва убедиться, что они не заражены вредителями. Биологическая безопаность – вот что важно», – говорит представитель МСОП Дэвид Аллен.

В Европе существует 454 вида деревьев-эндемиков. По оценкам МСОП, 15 процентов (66 видов деревьев) из них находятся уже в шаге от вымирания (что соответствует охранному статусу «Находящиеся на грани полного исчезновения» (Critically Endangered)).

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