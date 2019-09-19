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Природа

Боливия может лишиться воды из-за таяния снежных шапок в Андах

19 сентября 2019
Анды
Фото: Robert Cutts/flickr.com
Ла-Пас, Боливия. Фото: Pixabay
Из-за таяния снежных шапок и горных льдов столица Боливии, Ла-Пас, очень скоро может остаться без запасов питьевой воды
В стране уже огромные проблемы с водоснабжением.

С ноября 2016 по февраль 2017 в Боливии стояла сильнейшая за последние 25 лет засуха. В стране даже объявлялся режим чрезвычайной ситуации, а выдача воды населению стала нормированной. Эти меры принесли результаты, но ситуация с водой в Боливии и по сей день остается тяжелой.

Патрисия Уркиета, специалист по городскому планированию в Университете Сан-Андрес, говорит, что, несмотря на трудности, которые она принесла, засуха не привела к повышению коллективного осознания необходимости управления водными ресурсами.

«Не существует государственной политики по повышению осведомленности об использовании воды, хотя отчеты показывают, что Ла-Пас (столица Боливии – Nat-geo.ru) может остаться без воды из-за уменьшения количества снега в горах», – сказала она.

Согласно отчету ЮНЕСКО, глобальное потепление может привести к потере 95% нынешней вечной мерзлоты в Боливии к 2050 году, а уже в следующем веке она может полностью исчезнуть.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature со ссылкой на анализ спутниковых изображений, сказано, что «ледники Андского региона относятся к числу тех, которые сокращаются быстрее всего».

По данным Nature, в период с 2000 по 2018 год ледники теряли в среднем 23 миллиарда тонн льда в год.

«Когда ледники исчезнут, они больше не смогут снабжать людей водой во время сухого сезона», – сказал Себастьян Харди, который изучает местные ледники для Французского института исследований и разработок.

Ледник Чакалтая – когда-то самый высокий горнолыжный курорт в мире – уже исчез. Плотина Инкачака, расположенная в нескольких милях от Ла-Паса, сейчас наполовину заполнена снегом, но круглогодичного снежного покрова на близлежащих горах, видимого еще 30 лет назад, больше не существует.

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