Большая Норильская экспедиция завершила сбор проб из озера Пясино

Отряд гидробиологов заканчивает пробоотбор на озере Пясино. Всего у нас пока отработано порядка 30 зон интереса, в каждой определялись точки и из них отбирались пробы. Общее количество проб на данный момент — более 1 500 общим весом порядка 300 килограммов. В каждой зоне интереса брались образцы воды (грунтовые и фоновые), образцы почвы, донных осадков и растений», — говорит Юркевич.

По словам ученого, предстоит много исследований. Вода будет оцениваться на содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и микроэлементов, будут проходить гидробиологические исследования на количество бентоса. Аналогичные работы будут проделаны с почвенным и донным отложениями.

«Также позавчера была завершена работа геофизиков. Мерзлотоведы заканчивают свою деятельность буквально на днях — они пробурят несколько исследовательских скважин для термометрии и отбора керна в целях изучения состояния мерзлоты. Все работы ведутся в районе ТЭЦ. Сейчас ожидаем прибытия отряда геохронологии, который начнет работу после 15 августа, когда приедет необходимое оборудование.

Что касается выводов, то я пока воздержался бы от каких-либо оценок, но могу сказать одно: если в районе ТЭЦ мы видим последствия разлива, то на реке Пясина такого визуально не наблюдается. По заключению ботаников можно констатировать также положительную динамику состояния растительного покрова на удалении от производственных объектов. Это те очевидные выводы, которые мы сейчас можем сделать. Дальнейшие будут после завершения этапа лабораторных исследований», — сообщил Юркевич.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникеля») в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тыс. тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в р. Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла 6 лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в 147,8 миллиарда рублей.