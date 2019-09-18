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Природа

Больше половины тигров, спасенных из тайского монастыря, погибли

Анастасия Баринова
18 сентября 2019
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Фото: South China Morning Post/YouTube
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Фото: sykorovapatricijaa/Instagram
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Фото: South China Morning Post/YouTube
В государственном питомнике им не смогли обеспечить необходимые условия.

В 2016 году зоозащитники провели масштабную операцию по спасению тигров: животные содержались в буддийском монастыре в Таиланде, где подвергались жестокой эксплуатации. Спустя три года пришло печальное известие: 86 из 147 спасенных зверей погибло.

Официальной причиной смерти стало вирусное заболевание. Жившие в Тигрином монастыре кошки были выведены всего от нескольких особей, и в результате  инбридинга – низкого генетического разнообразия – имели очень слабый иммунитет. Кроме того, они страдали неврологическими и другими расстройствами здоровья.

В заявлении правительства Таиланда говорится, что специалисты продолжают обеспечивать уход за 61 оставшимся тигром. В заявлении сказано, что условия, в которых живут звери, «безопасны и включают регулярные осмотры у ветеринаров».

Впервые о бедственном положении тигров заговорила Сибил Фокскрофт (Sybelle Foxcroft), соучредитель экологической организации Cee4Life. Попав в Храм в 2007 году, она начала активную деятельность по спасению животных. Власти Таиланда помогли лишь спустя десятилетие, но и этого оказалось не достаточно. Эколог не удивлена развитием событий: кошки были слишком ослабленными.

«Если бы Храм Тигра продолжал свою работу, и тигры не были конфискованы, они бы все равно умерли от тех же болезней. Разница состоит в том, что Храм использовал бы части их тел для продажи», – Сибил Фокскрофт.

В свою очередь бывший смотритель Храма Атитхат Шримани (Athithat Srimanee) считает, что вина за смерть животных полностью лежит на властях Таиланда, которые поместили зверей в «слишком маленькие клетки». Ряд экологов также требует провести расследование: рекордно высокое число погибших тигров свидетельствует о том, что им не была оказана помощь должным образом.

Узнайте о том, как буддийские монахи использовали тигров ради наживы.

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