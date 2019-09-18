Больше половины тигров, спасенных из тайского монастыря, погибли

В государственном питомнике им не смогли обеспечить необходимые условия.

В 2016 году зоозащитники провели масштабную операцию по спасению тигров: животные содержались в буддийском монастыре в Таиланде , где подвергались жестокой эксплуатации. Спустя три года пришло печальное известие: 86 из 147 спасенных зверей погибло. Официальной причиной смерти стало вирусное заболевание. Жившие в Тигрином монастыре кошки были выведены всего от нескольких особей, и в результате инбридинга – низкого генетического разнообразия – имели очень слабый иммунитет. Кроме того, они страдали неврологическими и другими расстройствами здоровья.

В заявлении правительства Таиланда говорится, что специалисты продолжают обеспечивать уход за 61 оставшимся тигром. В заявлении сказано, что условия, в которых живут звери, «безопасны и включают регулярные осмотры у ветеринаров». Впервые о бедственном положении тигров заговорила Сибил Фокскрофт (Sybelle Foxcroft), соучредитель экологической организации Cee4Life. Попав в Храм в 2007 году, она начала активную деятельность по спасению животных. Власти Таиланда помогли лишь спустя десятилетие, но и этого оказалось не достаточно. Эколог не удивлена развитием событий: кошки были слишком ослабленными.