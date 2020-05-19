Большеротый губан и его секрет — выдвижная челюсть: видео

Это видео снял подводный оператор компании Biopixel (которая специализируется на съемках морской жизни) и морской биолог Ричард Фицпатрик (Richard Fitzpatrick), и он особенно гордится тем, что ему удалось запечатлеть кормление большеротого губана во всех подробностях. Однажды он 72 часа провел с камерой наготове, чтобы снять рождение морского конька, однако тогда можно было хотя бы понять, когда малыш должен появиться на свет, приметив схватки. С большеротым губаном таких предупреждающих сигналов не бывает — он выбрасывает свою челюсть вперед внезапно и в мгновение ока всасывает в себя добычу.

«Поскольку глубина резкости очень мала, а действие происходит так молниеносно — нужно много попыток, чтобы все сфокусировать», — рассказывает Ричард. Ему понадобилось больше сотни попыток, чтобы получить заветные кадры того, как большеротый губан настигает и засасывает креветку.

Эта же особенность позволяет рыбам с легкостью «хватать» своих жертв, даже если те пытаются скрыться между кораллами, в расщелинах камней, трещинах и прочих углублениях.

Считается, что это самая длинная нижняя челюсть, которая вообще существует у рыб.