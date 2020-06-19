Большеухая лисица: это что за зверь?

Большеухие лисицы — зверьки небольшие, и главной их отличительной особенностью являются (не удивляйтесь) уши. У этих псовых они вырастают размером с 13 см при общей высоте животного в холке 30-40 см. Эти грандиозные уши — главное оружие и защита лисиц. Они полны кровеносных сосудов, и благодаря редкому волосяному покрову отдают тепло, что помогает лисам охлаждаться в жарком климате.

Также лисицы имеют невероятно острый слух — они даже могут слышать, как копошатся под землей термиты. Это для них очень кстати: 75 процентов рациона большеухих лисиц составляют именно эти насекомые. Также они питаются навозными жуками и их личинками, кузнечиками, скорпионами, пауками, многоножками, мелкими грызунами, ящерицами, фруктами и яйцами, но все это — лишь добавки к основному меню.