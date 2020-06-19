Большеухая лисица: это что за зверь?

Знакомьтесь, большеухая лисица (Otocyon megalotis, что буквально переводится как «ушастая собака большеухая»). Этот хищник из семейства псовых живет в саваннах и полупустынях Африки, ведет ночной образ жизни, прислушивается своими ушами-локаторами ко всему, что происходит вокруг, и смахивает на помесь фенека с летучей мышью (не зря на английском его прозвали bat-eared fox).
Большеухие лисицы — зверьки небольшие, и главной их отличительной особенностью являются (не удивляйтесь) уши. У этих псовых они вырастают размером с 13 см при общей высоте животного в холке 30-40 см. Эти грандиозные уши — главное оружие и защита лисиц. Они полны кровеносных сосудов, и благодаря редкому волосяному покрову отдают тепло, что помогает лисам охлаждаться в жарком климате.
Также лисицы имеют невероятно острый слух — они даже могут слышать, как копошатся под землей термиты. Это для них очень кстати: 75 процентов рациона большеухих лисиц составляют именно эти насекомые. Также они питаются навозными жуками и их личинками, кузнечиками, скорпионами, пауками, многоножками, мелкими грызунами, ящерицами, фруктами и яйцами, но все это — лишь добавки к основному меню.
Большеухие лисицы охотятся следующим образом: они медленно шагают вперед, прижавшись нос к земле и повернув книзу свои уши. Как только хищник заслышит термитов или другую жертву, он прыгает и в мгновение ока выкапывает добычу, перекусывая высокобелковым членистоногим. Часто эти псовые стараются держаться близ копытных обитателей саванн и полупустынь, потому что к их помету всегда слетаются и сползаются разные насекомые — готовый пир для маленьких ушастых хищников. Каждую ночь эти зверьки могут преодолевать около 12 км в поисках пищи.
Если забыть про уши (хотя как тут забудешь), от других псовых этих лисиц можно отличить по окраске, помогающей этим лисам маскироваться в лишенном растительности и иссушенном жарой пейзаже. Зверьки песочно-серые, на животе мех более светлый, а вокруг глаз — темно-серый, как будто они надели бандитскую маску. Темно-серой шерстью покрыта также задняя часть ушей, лапы лисиц и кончик их длинного (23-34 см) пушистого хвоста. Внутренняя часть ушей и полоса на лбу чаще всего белые.
Большеухие лисицы обитают в двух районах восточной и южной частей Африки. Ареал большеухих лисиц зависит от местонахождения их любимого деликатеса, термитов. Нередко можно встретить на одной территории несколько групп этих животных, что необычно для всех остальных псовых.
Обычно эти звери живут дружными группами от 2 до 5 особей (моногамная пара взрослых и их детеныши). Семейство большеухих лисиц всегда имеет на своей территории несколько нор, каждая из которых имеет множество входов, коридоров-туннелей и «помещений». Когти этих животных созданы для копания, и они могут легко вырыть собственную нору или увеличить оставленное логово другого зверя. Известны случаи, когда в качестве жилищ лисицы использовали заброшенные термитники. В логове отдыхает все семейство; также там появляются на свет лисята.
Все лисы общаются друг с другом сигнальными движениями ушей и хвоста, также они умеют мягко свистеть, подзывая товарищей. У этих зверей различают девять типов вокализации, семь из них являются довольно низкими и тихими, предназначенными только для общения со «своими».
Недавно в зоопарке Мемфиса (штат Теннесси, США) у большеухой лисицы появился детеныш. Лисята у этих зверей очень забавные, похожи на крохотных щенят, но будущие уши-локаторы у них уже заметны.
Международный Союз Охраны Природы (МСОП) классифицирует вид большеухих лисиц как вызывающий наименьшие опасения.
И мы этому определенно рады.