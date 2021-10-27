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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Большие белые акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями

National Geographic Россия
27 октября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.

Больших белых акул (Carcharodon carcharias) часто изображают безжалостными убийцами людей, но новое исследование предполагает, что жертвы нападения этих рыб просто являются объектами ошибочной идентификации. Исследования показывают, что эти морские хищники путают людей со своей естественной добычей — тюленями — потому что они выглядят одинаково, если смотреть снизу.

Эксперты из Австралии смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как выглядят тюлени и люди на досках для серфинга, когда на них смотрят снизу. Исследователи пришли к выводу, что акулы, вероятно, путают доску для серфинга овальной формы с телом тюленя, а также руки и ноги человека с конечностями тюленя.

Проблема дополняется тем, что акулы имеют ограниченное цветовое восприятие, что затрудняет для них идентификацию объекта. Особое внимание в исследовании уделялось молодым белым акулам, которых можно найти в прибрежных поверхностных водах всех океанов за исключением Северного Ледовитого.

«Мы специально изучали молодых акул, потому что именно они ответственны за большинство смертельных укусов людей. До сих пор потенциальное сходство между людьми и тюленями оценивалось на основе человеческого зрения. Однако у белых акул гораздо более низкая острота зрения, чем у нас, что означает, что они не могут видеть мелкие детали и не имеют цветового зрения. У молодых особей зрение хуже, чем у взрослых, просто потому, что их глаза еще не достигли своего полного размера, как и остальная часть их тела», — Лаура Райан, соавтор исследования из Университета Маккуори в Сиднее.

Для исследования ученые использовали кадры, на которых два морских льва и один морской котик плавают в бассейне зоопарка Таронга в Сиднее, а также кадры с людьми, лежащими на воде на доске для серфинга.

Они использовали установленные камеры и морские скутеры, чтобы наблюдать, как акулы воспринимают раздражители на поверхности воды. Эти данные затем закачивались в виртуальную визуальную систему, которая анализировала короткие клипы и просматривала их так, как их видят глаза акул — в черно-белом цвете и без особой четкости.

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Macquarie University Сравнение морского котика и человека на доске для серфинга глазами акулы

Команда использовала обширные данные нейробиологии акул, чтобы применить фильтры к видеозаписи, а затем создала программы моделирования, чтобы воспроизвести то, как молодая белая акула будет обрабатывать движения и формы различных объектов.

Они обнаружили, что сигналы движения людей, плавающих на досках для серфинга и морских котиков, существенно не различались.

В настоящее время исследователи изучают способы изменить восприятие акулами различных силуэтов, включая использование светодиодных фонарей. Они также работают над неинвазивными устройствами, основанными на зрении, которые могут помочь защитить серферов и пловцов от укусов акул.

Смертельные нападения акул случаются редко. По данным Австралийского института морских наук, ежегодно во всем мире в результате нападений акул погибает около 10 человек. Для сравнения около 150 человек на планете каждый год погибает от падения на голову кокосов с деревьев.

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