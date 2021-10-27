Большие белые акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями

Больших белых акул (Carcharodon carcharias) часто изображают безжалостными убийцами людей, но новое исследование предполагает, что жертвы нападения этих рыб просто являются объектами ошибочной идентификации. Исследования показывают, что эти морские хищники путают людей со своей естественной добычей — тюленями — потому что они выглядят одинаково, если смотреть снизу.

Эксперты из Австралии смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как выглядят тюлени и люди на досках для серфинга, когда на них смотрят снизу. Исследователи пришли к выводу, что акулы, вероятно, путают доску для серфинга овальной формы с телом тюленя, а также руки и ноги человека с конечностями тюленя.

Проблема дополняется тем, что акулы имеют ограниченное цветовое восприятие, что затрудняет для них идентификацию объекта. Особое внимание в исследовании уделялось молодым белым акулам, которых можно найти в прибрежных поверхностных водах всех океанов за исключением Северного Ледовитого.