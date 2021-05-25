Большинство жителей США уверены, что смогут прожить в дикой природе больше двух недель (кажется, это не так)

Согласно недавнему опросу, большинство американцев уверены, что смогут выжить в дикой природе 16 дней. Однако, когда дело дошло до деталей потенциального выживания, многие респонденты оказались менее «подкованными», чем они предполагали.

Только около 17% респондентов были уверены в том, что они могут разжечь огонь с помощью кремня. Участникам были показаны изображения деревьев и растений, чтобы проверить их знания о природе. Респонденты смогли опознать кленовые листья (64%) и папоротники (55%).

Треть поучаствовавших в опросе знала разницу между лиственными и хвойными деревьями. Однако только 35% правильно определили ядовитый плющ, и лишь 14% могут идентифицировать съедобные растения и ягоды.