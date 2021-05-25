Большинство жителей США уверены, что смогут прожить в дикой природе больше двух недель (кажется, это не так)
Согласно недавнему опросу, большинство американцев уверены, что смогут выжить в дикой природе 16 дней. Однако, когда дело дошло до деталей потенциального выживания, многие респонденты оказались менее «подкованными», чем они предполагали.
Только около 17% респондентов были уверены в том, что они могут разжечь огонь с помощью кремня. Участникам были показаны изображения деревьев и растений, чтобы проверить их знания о природе. Респонденты смогли опознать кленовые листья (64%) и папоротники (55%).
Треть поучаствовавших в опросе знала разницу между лиственными и хвойными деревьями. Однако только 35% правильно определили ядовитый плющ, и лишь 14% могут идентифицировать съедобные растения и ягоды.
Опрос также показал, что последний год дал позволил американцам заново научиться ценить природу. 63% респондентов ответили, что, по их мнению, разная деятельность на природе была самым безопасным способом выбраться из дома во время пандемии.
Наряду с этим среди американцев в 2020 году значительно выросла популярность охоты. Последний сезон оказался рекордным по количеству убитых оленей с 1938 года, а количество застреленных медведей превысило средние показатели за последние пять лет.
Проверим и ваши навыки выживания. Представьте: вы оказались в глухом лесу. С собой у вас ни телефона, ни компаса, ни еды. На какой природный ориентир можно полагаться?
Мох
А как же муравейники и солнце?Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.
Муравейник
Не совсемЛучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.
Солнце
Вы правы, но не до конца.Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.
Все вышеперечисленное!