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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Природа

Большинство жителей США уверены, что смогут прожить в дикой природе больше двух недель (кажется, это не так)

National Geographic Россия
25 мая 2021
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Фото: Pixabay
Только 17% из них могут разжечь огонь без спичек и зажигалки.

Согласно недавнему опросу, большинство американцев уверены, что смогут выжить в дикой природе 16 дней. Однако, когда дело дошло до деталей потенциального выживания, многие респонденты оказались менее «подкованными», чем они предполагали.

Только около 17% респондентов были уверены в том, что они могут разжечь огонь с помощью кремня. Участникам были показаны изображения деревьев и растений, чтобы проверить их знания о природе. Респонденты смогли опознать кленовые листья (64%) и папоротники (55%).

Треть поучаствовавших в опросе знала разницу между лиственными и хвойными деревьями. Однако только 35% правильно определили ядовитый плющ, и лишь 14% могут идентифицировать съедобные растения и ягоды. 

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Опрос также показал, что последний год дал позволил американцам заново научиться ценить природу. 63% респондентов ответили, что, по их мнению, разная деятельность на природе была самым безопасным способом выбраться из дома во время пандемии. 

Наряду с этим среди американцев в 2020 году значительно выросла популярность охоты. Последний сезон оказался рекордным по количеству убитых оленей с 1938 года, а количество застреленных медведей превысило средние показатели за последние пять лет. 

Проверим и ваши навыки выживания. Представьте: вы оказались в глухом лесу. С собой у вас ни телефона, ни компаса, ни еды. На какой природный ориентир можно полагаться?

Мох

А как же муравейники и солнце?
Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.

Муравейник

Не совсем
Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.

Солнце

Вы правы, но не до конца.
Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.

Все вышеперечисленное!

Так точно!
Лучше сверяться по всему! Если вы не можете определить движение солнца, обращайте внимание на все остальное: мох обычно указывает на север, муравейники – на юг. Ночью можно даже поискать Полярную звезду – она в созвездии Малой Медведицы.
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