Борьба за жизнь

В траве лягушки с красными глазами и несоразмерно большими оранжевыми лапками выглядят как рассыпанные леденцы — так и хочется поймать одну из них. Но не стоит, пусть идет своей дорогой. Лучше понаблюдаем за ней, ведь жизнь квакши полна удивительных приключений — не менее ярких, чем ее окраска.

Сезон дождей. Тропические леса Центральной Америки оживают после длительной засухи. Вокруг пруда раздаются крики лягушек, сливаясь в нестройный хор: «Чок-чок-чок». Это любовная песнь красноглазых квакш (Agalychnis callidryas), «яркоглазых древесных нимф», как переводится с латинского их название. Для спаривания они покинули родной дом — кроны деревьев.