Бородавочник мешает слону утолить жажду: видео

Недавно на глазах у туристов разыгралась необычная сцена. В жаркий день зебры, буйволы и другие звери пытались утолить жажду возле крохотного водоема, как вдруг к ним приблизился слон. Этим массивным животным требуется до 230 литров воды в день, и в условиях ограниченных водных ресурсов слоны могут проявлять агрессию, желая получить необходимую им жидкость. Понимая это, звери немедленно отступили от водоема – все, кроме одного маленького бородавочника. Юная особь, вероятно, не понимала грозящей ей опасности, поэтому осталась в яме с водой, наслаждаясь прохладой.