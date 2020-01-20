Бородавочник мешает слону утолить жажду: видео

Масаи-Мара в Кении – один из самых известных заповедников Африки. Помимо огромного разнообразия обитающих на его территории животных, он знаменит ежегодной миграцией гну, проходящей в сентябре и октябре.
Недавно на глазах у туристов разыгралась необычная сцена. В жаркий день зебры, буйволы и другие звери пытались утолить жажду возле крохотного водоема, как вдруг к ним приблизился слон. Этим массивным животным требуется до 230 литров воды в день, и в условиях ограниченных водных ресурсов слоны могут проявлять агрессию, желая получить необходимую им жидкость. Понимая это, звери немедленно отступили от водоема – все, кроме одного маленького бородавочника. Юная особь, вероятно, не понимала грозящей ей опасности, поэтому осталась в яме с водой, наслаждаясь прохладой.
Слон не ожидал этого и решил устранить помеху: он топал ногами и размахивал хоботом, отгоняя бородавочника, но тот упорно возвращался обратно. В итоге слон все же победил: он окатил малыша водой из хобота, на чем противостояние и закончилось.
Посмотрите, как бородавочник спасается от голодных львиц.