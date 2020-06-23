Бородавочники отобрали добычу у гепарда: видео

Гепарды, даром что самые быстроногие охотники в Африке, особым уважением там не пользуются: это известно давно. Часто поймавшие резвую антилопу или другую жертву пятнистые хищники теряют все силы после охоты и вынуждены уступать честно пойманную добычу львам, гиенам, стервятникам и даже шакалам. Однако теперь мы знаем, что в список недругов гепарда можно добавить и бородавочников — парнокопытных диких свиней, обитающих в Африке, с опасными изогнутыми клыками.

Очевидцами этого стала семья туристов в национальном парке Крюгера (ЮАР). О необычной сцене рассказала туристка Шакера Калоо (Shakera Kaloo), которая сняла все происходящее на камеру.

Практически сразу же после въезда в нацпарк туристы заметили гепарда с тушей убитой импалы. Одно это было необычно — Шакере долгое время не удавалось увидеть гепарда в парке, а тут он появился так быстро! Гепард некоторое время сидел над своей жертвой, оглядываясь вокруг, чтобы убедиться в отсутствии других хищников. Однако беда пришла откуда не ждали: неподалеку появилась группа бородавочников, которая медленно начала приближаться к пятнистому спринтеру.