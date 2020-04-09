Ботаническая аномалия: заповедник «Галичья Гора»

Конечно, отчасти подобное изобилие объясняется богатством почв и сложным рельефом, включая голые известняковые скалы, которые и облюбовали альпийские горцы. Вот только откуда они там взялись? Названия – шиверекия подольская, колокольчик алтайский, полынь армянская и многие другие – говорят сами за себя: расти и цвести этим видам положено где-нибудь, скажем, на Северном Кавказе – в тысяче километров к югу от этих мест. «А нельзя ли связать ботанический феномен с ледниковым периодом?», – подумали ученые. В те годы на слуху была идея широкого распространения оледенения на севере Евразии. Как на слуху было и имя недавно ушедшего в мир иной Петра Кропоткина: в молодости князь-анархист обосновал существование в прошлом гигантского подвижного материкового ледника. Представления геологов о распространении великого ледника с массой льда, намного превышавшей массу антарктического ледяного купола, как-то не стыкуются с размером Галичьей горы: она должна была бы на тысячи лет остаться глубоко под толщей льда.



Другая идея – связавшая историю ботанического казуса с татарскими шляхами – тоже критики не выдерживает. Да, находилось перекрестие известных путей татарских кочевников и ратников – Муравского (с выходом на Куликово поле) и Ногайского шляхов – по соседству с Галичьей горой. И место это над долиной Дона подходило для того, чтобы ставить сторожей; русские потом удачным положением утеса тоже пользовались – в 1571 году по цареву указу устроили здесь сторожевой пост единой обороны. Может быть, и занесли кочевые народы семена да споры крымских, кавказских и среднеазиатских растений? Но не стыкуются исходная география растений и особенности их разнообразия с путями кочевников.