Брачные игры осьминогов: видео

Представленные на видео моллюски, которых дайвер называет «бледными осьминогами», изучены слабо. Это не удивительно: до настоящего времени ученые исследовали не более 5% Мирового океана. Новые виды осьминогов открываются каждый год: посмотрите на очаровательного осьминога, обнаруженного на глубине от 350 до 560 метров несколько лет назад.