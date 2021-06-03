Брачные игры осьминогов: видео

Австралийский дайвер Жюль Кейси (Jules Casey) снимает под водой видео, и недавно она стала свидетелем брачного ритуала осьминогов. Действо продолжалось несколько часов. Когда она заметила их, моллюски уже были вместе. Через час женщина вернулась домой, поменяла гидрокостюм, пообедала, вернулась — пара продолжала свое занятие.
На видео запечатлены финальные минуты брачного ритуала. Получив желаемое, моллюски не сразу смогли освободиться из «объятий», но в конце концов самка убежала.
Морские биологи поясняют, что процесс спаривания осьминогов, в зависимости от вида, действительно может занять до нескольких часов. Для большинства видов акт заканчивается не столь миролюбиво: чаще всего самка сразу же поедает своего партнера, а сама умирает, когда на свет появляется потомство. Исключением являются тихоокеанские полосатые осьминоги.
Представленные на видео моллюски, которых дайвер называет «бледными осьминогами», изучены слабо. Это не удивительно: до настоящего времени ученые исследовали не более 5% Мирового океана. Новые виды осьминогов открываются каждый год: посмотрите на очаровательного осьминога, обнаруженного на глубине от 350 до 560 метров несколько лет назад.