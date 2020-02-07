Браконьеры в Приморье убили амурского тигра. Это один из самых редких хищников планеты

В тайге Михайловского района Приморского края охотинспекторы обнаружили подозрительные следы и сразу же обратились в охотнадзор. При первичном осмотре специалисты подтвердили версию об убийстве тигра.
В УМВД РФ по Приморскому краю рассказали, что на место происшествия, недалеко от села Отрадное, выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли биологические материалы и направили их на экспертизу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. В дикой природе хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а в очень небольшом количестве – в Китае и Северной Корее.
В России численность популяции в целом стабильна и даже имеет тенденцию к росту. По данным 2014-2015 года, здесь насчитывалось до 540 особей, а в настоящее время – 580-600 особей. Тем не менее это все равно очень мало. Вид относится к вымирающим и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Российской Федерации.