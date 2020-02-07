Браконьеры в Приморье убили амурского тигра. Это один из самых редких хищников планеты

В УМВД РФ по Приморскому краю рассказали, что на место происшествия, недалеко от села Отрадное, выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли биологические материалы и направили их на экспертизу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. В дикой природе хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а в очень небольшом количестве – в Китае и Северной Корее.