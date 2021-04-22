Британец выловил редчайшего синего лобстера и отпустил его обратно в море

Выловить редчайшего лобстера, также известного как американский омар (Homarus americanus), посчастливилось 25-летнему Тому Лэмбурну, который занимался промыслом на своем рыболовецком судне у побережья Пензанса, портового городка в Корнуолле.

Согласно правилам, установленным в Корнуолле, разрешается вылов омаров не менее 30,5 сантиметров в длину. Добыча Лэмбурна совсем немного не дотянула до этой отметки, поэтому рыбак отпустил животное обратно в море, предварительно сфотографировав его.