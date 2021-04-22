Британец выловил редчайшего синего лобстера и отпустил его обратно в море
Выловить редчайшего лобстера, также известного как американский омар (Homarus americanus), посчастливилось 25-летнему Тому Лэмбурну, который занимался промыслом на своем рыболовецком судне у побережья Пензанса, портового городка в Корнуолле.
Согласно правилам, установленным в Корнуолле, разрешается вылов омаров не менее 30,5 сантиметров в длину. Добыча Лэмбурна совсем немного не дотянула до этой отметки, поэтому рыбак отпустил животное обратно в море, предварительно сфотографировав его.
В 2005 году профессор Рональд Кристенсен из Университета Коннектикута обнаружил, что синие омары приобрели свой цвет в результате генетической мутации. Она приводит к тому, что омары вырабатывают чрезмерный уровень темно-синего пигмента крастацианина. Обычно крастацианин сочетается с молекулой ярко-красного каротиноида, известной как астаксантин, и от этого омары приобретают зеленовато-серый цвет. Но когда крастацианина слишком много, панцирь ракообразных становится синим.
Такая особенность делает лобстеров более заметными для хищников, поэтому прожить в дикой природе долго таким особям не удается. Доктор Кристенсен считает, что даже если в океане рождается больше синих омаров, чем принято считать, единицы из них умудряются выжить – именно поэтому они такие редкие.
Fisherman catches rare one-in-two-million BLUE lobster before releasing it back into the sea https://t.co/rn0JOYdNTl— Daily Mail Online (@MailOnline) April 22, 2021
Последний известный случай ловли синего лобстера произошел в 2016 году. Рыбак из Девоншира поймал его в заливе Ладрам и также выпустил обратно в море.
Обычная окраска американского омара варьируется от сине-зеленой до зеленовато-коричневой. Синие особи чрезвычайно редки, но это не единственное цветовое отклонение среди этих животных. В 2019 году у побережья штата Мэн в США выловили двуцветного омара, окрашенного в красный и темно-коричневый цвета. Подобная генетическая мутация среди высших раков известна, но она крайне редка: один случай на 50 миллионов. Однако чемпионом по редкости среди лобстеров являются «призрачные», бесцветные раки: лишь одна особь на 100 миллионов рождается с лейкизмом – полным отсутствием пигментных клеток.