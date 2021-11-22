Британия признала крабов, осьминогов и лобстеров разумными существами

Британия вообще является первой страной в мире, обратившей внимание законодателей на животных. В 1822 году был принят Закон о жестоком обращении с рогатым скотом, а в 1911-м – общий Закон о защите животных. С тех пор страна последовательно проводит реформы, призванные защитить животных.

В дополнение к новому закону вскоре запретили содержание зверей в зоопарках, а сейчас в Британии решили обратить внимание на чувства головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных. И хотя никто не планирует запрещать их использование в приготовлении различных блюд, осьминоги, лобстеры и крабы теперь признаны разумными существами, что наделяет их правом на достойную смерть.

Пока это – лишь первый шаг к тому, чтобы ввести официальный запрет на варку этих созданий заживо. Но теперь защитники животных смогут подавать в суд на каждый такой случай, поэтому ресторанам придется перестроить свои технологические процессы: рано или поздно запрет будет прописан в законе.