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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Британия признала крабов, осьминогов и лобстеров разумными существами

Анастасия Баринова
22 ноября 2021
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Фото: Pikrepo.com
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Фото: Javier Lastras/Flickr
Это важный шаг к тому, чтобы запретить варить их заживо.

Великобритания продолжает совершенствовать свой закон о защите прав животных. Первая версия документа, принятая в мае 2021 года, касалась позвоночных: признав их разумными существами, парламентарии наделили их правами на комфортную жизнь и запретили их эксплуатацию.

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Британия вообще является первой страной в мире, обратившей внимание законодателей на животных. В 1822 году был принят Закон о жестоком обращении с рогатым скотом, а в 1911-м – общий Закон о защите животных. С тех пор страна последовательно проводит реформы, призванные защитить животных.

В дополнение к новому закону вскоре запретили содержание зверей в зоопарках, а сейчас в Британии решили обратить внимание на чувства головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных. И хотя никто не планирует запрещать их использование в приготовлении различных блюд, осьминоги, лобстеры и крабы теперь признаны разумными существами, что наделяет их правом на достойную смерть.

Пока это – лишь первый шаг к тому, чтобы ввести официальный запрет на варку этих созданий заживо. Но теперь защитники животных смогут подавать в суд на каждый такой случай, поэтому ресторанам придется перестроить свои технологические процессы: рано или поздно запрет будет прописан в законе.

«Наука доказала, что ракообразные и моллюски могут чувствовать боль, и поэтому вполне справедливо, что они подпадают под действие этого жизненно важного законодательного акта», – лорд Голдсмит, автор инициативы.

В настоящее время варка живых омаров или осьминогов признана незаконной в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Взамен предлагается более гуманный метод: заморозка или оглушение животных электричеством.

Недавно ученые также проверяли, помогают ли психотропные вещества моллюскам не чувствовать боль.

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