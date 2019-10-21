Британские ученые заставили растения делать селфи

Камера на растительной энергии может заниматься сбором данных в удаленных лесах по всему миру, отслеживая не только редких животных, но и общую динамику экологической ситуации. Это позволит лучше понять изменения климата и уменьшение популяций.



Узнайте, как растения-хищники общаются с летучими мышами.