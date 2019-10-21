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Природа

Британские ученые заставили растения делать селфи

Анастасия Баринова
21 октября 2019
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Фото: Zoological Society of London
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Фото: Zoological Society of London
Биологи из Лондонского зоологического общества (Zoological Society of London) представили результаты необычного эксперимента: они извлекли электричество из растений и придумали, как его можно использовать.

Как поясняет руководитель проекта Эл Дэвис, в процессе фотосинтеза растение откладывают в корнях биоматерию, тем самым кормя живущие в почве бактерии. Затем они создают энергию, а ученым остается лишь собирать её.

«Это многообещающая форма возобновляемой энергии», – Эл Дэвис.

Безусловно, речь идет о совсем небольших объемах, однако их вполне достаточно для фотосъёмки. Первым подопытным стал папоротник по имени Пит: став частью этой системы, он делает снимки каждые 20 секунд.

Камера на растительной энергии может заниматься сбором данных в удаленных лесах по всему миру, отслеживая не только редких животных, но и общую динамику экологической ситуации. Это позволит лучше понять изменения климата и уменьшение популяций.

Узнайте, как растения-хищники общаются с летучими мышами.