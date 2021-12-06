Британские зоопарки спасли два вида улиток. Их считали вымершими более века

Два вида крошечных улиток, Discula lyelliana и Geomitra grabham раньше обитали на португальском архипелаге Ильяш-Дезерташ, в 25 км на юго-восток от острова Мадейры. Их считали вымершими более 100 лет, пока небольшие популяции улиток не обнаружили на самой Мадейре.
Специалисты по беспозвоночным в Честерском зоопарке и Бристольском зоологическом обществе собрали и перевезли в Великобританию около 60 улиток каждого вида и создали специальные центры разведения, чтобы воспроизвести идеальные условия для их размножения. Теперь в зоопарках находится более 1200 редких улиток, и специалисты говорят, что им удалось предотвратить вымирание этих видов.
«Теперь, когда у нас на попечении находится более 1200 особей, мы можем сказать, что предотвратили вымирание двух великолепных видов, что является невероятным достижением», – добавляет Гарсия. По его словам, Международный союз охраны природы заново зарегистрировал два этих вида улиток как находящихся под угрозой исчезновения.
Следующие шаги в процессе восстановления включают поиск международной программы разведения, которая обеспечит устойчивое будущее для этого вида, отмечают специалисты. Эксперты также надеются, что смогут вернуть улиток обратно на острова Дезерташ и в новые места после завершения работы по «восстановлению среды обитания и удалению инвазивных видов, опустошивших острова».
Острова Дезерташ в настоящее время являются охраняемыми природными заповедниками в соответствии с португальским и европейским законодательством.
«Эти улитки являются жизненно важной частью естественной экосистемы на островах Дезерташ и больше нигде на планете не встречаются, поэтому возможность сыграть роль в обеспечении будущего этих видов – огромная привилегия.
Мы будем опираться на богатство знаний и опыта, которые мы накопили за десятилетия разведения и ухода за рядом других находящихся под угрозой исчезновения видов улиток, и будем использовать это, чтобы обеспечить этим видам наилучшие шансы на будущее», – заключает куратор по беспозвоночным в Бристольском зоологическом обществе Марк Бушелл.