Британские зоопарки спасли два вида улиток. Их считали вымершими более века

Два вида крошечных улиток, Discula lyelliana и Geomitra grabham раньше обитали на португальском архипелаге Ильяш-Дезерташ, в 25 км на юго-восток от острова Мадейры. Их считали вымершими более 100 лет, пока небольшие популяции улиток не обнаружили на самой Мадейре.

Специалисты по беспозвоночным в Честерском зоопарке и Бристольском зоологическом обществе собрали и перевезли в Великобританию около 60 улиток каждого вида и создали специальные центры разведения, чтобы воспроизвести идеальные условия для их размножения. Теперь в зоопарках находится более 1200 редких улиток, и специалисты говорят, что им удалось предотвратить вымирание этих видов.