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National Geographic №201, июль–август 2020
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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Brookesia micra – самый маленький хамелеон на Земле

Софья Демьянец
14 сентября 2020
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Brookesia micra
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Brookesia tristis. Слово «tristis» в названии вида переводится как «печальный». Ученые назвали хамелеона так, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания этого вида.
Настоящая кроха.

Самый маленький хамелеон в мире и одна из самых маленьких ящериц — Brookesia micra. Этот вид вырастает не более 29 мм в длину. Он обитает в лесу на острове Нуси-Хара (Мадагаскар). Там хамелеон совершенно незаметен на фоне опавших листьев и низких веток, где охотится на мелких насекомых. Короткий хвост и крохотные лапки не дают ему забраться по дереву выше 5-10 см от земли.

В род брукезия, к которому относится этот карликовый хамелеон, входят и другие маленькие хамелеоны. Все они обитают в лесной подстилке (напочвенный покров) исключительно на Мадагаскаре и ближайших островах. Ученые утверждают, что карликовые рептилии находятся под угрозой вымирания, поскольку мадагаскарские леса подвергаются незаконной вырубке, которая в последнее время значительно участилась.

Посмотрите, как барибал забрался в пруд с карпами кои и поиграл с резиновыми уточками.

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