Брошенная хозяевами собака спасает коал

Собака по кличке Медведь (Bear), помесь бордер-колли и кули, стала членом австралийской спасательной группы по поиску пострадавших при пожаре коал. Пес был оставлен хозяевами, не пожелавшими о нем заботиться: у него диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство и он не любит играть. Однако Медведь хорошо обучается, и его натренировали на то, чтобы выслеживать коал по запаху.



Сейчас его навык особенно актуален: бушевавшие в Австралии крупные пожары уничтожили лесные массивы, где заживо сгорели многие животные. Некоторые из них смогли выжить, но травмы, обезвоживание и слабость не позволяют им покинуть место происшествия, и здесь на помощь приходят спасатели.