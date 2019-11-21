Брошенная хозяевами собака спасает коал

Собака по кличке Медведь (Bear), помесь бордер-колли и кули, стала членом австралийской спасательной группы по поиску пострадавших при пожаре коал. Пес был оставлен хозяевами, не пожелавшими о нем заботиться: у него диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство и он не любит играть. Однако Медведь хорошо обучается, и его натренировали на то, чтобы выслеживать коал по запаху.
Сейчас его навык особенно актуален: бушевавшие в Австралии крупные пожары уничтожили лесные массивы, где заживо сгорели многие животные. Некоторые из них смогли выжить, но травмы, обезвоживание и слабость не позволяют им покинуть место происшествия, и здесь на помощь приходят спасатели.
В эти дни Медведь работал в выгоревших районах штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Для того, чтобы от тлеющих углей не пострадал он сам, ему на лапы надели специальные защитные ботинки.
К сожалению, ни одной живой коалы найдено не было, но спасательные операции будут продолжаться повсеместно: распространение огня не остановлено, и все больше зверей будет нуждаться в своевременной эвакуации.
Медведь – не единственная собака, натренированная на поиск коал. Обучением этому занимаются TATE Animal Training Enterprises и другие организации, и теперь многие австралийские псы вынюхивают в выгоревших лесах редких эндемиков. Недавно пес по кличке Тейлор обнаружил восемь выживших в пожарах коал, в том числе маму и малыша.
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