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Природа

Буйвол гоняется за птицами: видео

Анастасия Баринова
12 февраля 2020
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Фото: Kruger National Park Videos
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Фото: Kruger National Park Videos
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Фото: Kruger National Park Videos
Огромный бык просто решил порезвиться.

Многие животные способны играть: это не только оттачивание охотничьих и других навыков, но и простое удовольствие.

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Оказывается, к их числу относятся африканские буйволы (Syncerus caffer). Эти представители современных быков, одни из крупнейших, могут весить до 1 000 кг, их высота в холке составляет 1,6–1,8 метра. В день взрослый буйвол выпивает 30–40 литров воды и, по некоторым наблюдениям, стада буйволов никогда не отдаляются от воды больше, чем на 4 км.

В свою очередь на водопое могут происходить разные события, поскольку туда собираются различные представители фауны. Недавно на видеокамеру в Национальном парке Крюгера попала необычная сцена: молодой буйвол играл с птицами.

Некоторые виды птиц крайне важны для существования буйволов: они выклевывают паразитов с их кожи. Но в данном случае это были не те птицы, а буйвол не ждал помощи — он просто носился за бегущими пернатыми. Когда птица взлетала, он, казалось, тоже хотел улететь, а потом находил новую «жертву» и преследовал ее. Никаких практических целей это занятие не имело: буйволы питаются только растениями, ежедневно потребляя до 2% от массы своего тела.

Посмотрите на другую неожиданную зарисовку с африканского водопоя.