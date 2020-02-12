Буйвол гоняется за птицами: видео

Оказывается, к их числу относятся африканские буйволы (Syncerus caffer). Эти представители современных быков, одни из крупнейших, могут весить до 1 000 кг, их высота в холке составляет 1,6–1,8 метра. В день взрослый буйвол выпивает 30–40 литров воды и, по некоторым наблюдениям, стада буйволов никогда не отдаляются от воды больше, чем на 4 км.

В свою очередь на водопое могут происходить разные события, поскольку туда собираются различные представители фауны. Недавно на видеокамеру в Национальном парке Крюгера попала необычная сцена: молодой буйвол играл с птицами.