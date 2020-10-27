Буйвол врезался в машину, спасаясь от львов: видео

Заповедник Пиланесберг расположен в кратере древнего вулкана и является одним из самых «ландшафтных» заповедников ЮАР, а также четвертым самым крупнейшим по размерам в республике. На его территории удачливый турист сможет увидеть всех представителей африканской «большой пятерки», а также многих других животных. Недавно во время сафари двум туристам – Дженнифер Коулман и Лихену Тонкину – из разных машин удалось снять необычное дорожное происшествие одновременно с разных ракурсов.

Машины следовали друг за другом в поисках буйволов – совсем недавно гидам сообщили, что видели этих крупных рогатых копытных неподалеку. Вскоре они остановились, заметив в стороне львицу с детенышами, и некоторое время туристы наблюдали за кошачьими. Однако идиллия была нарушена внезапной охотой: лев погнался за самцом буйвола, который до этого был вдалеке, но в результате погони оказался прямо перед машинами. Пассажиры стали с возрастающим волнением следить за тем, как разворачивается погоня; вскоре к ней присоединилась и львицы, которые до этого отдыхали в стороне со своими детенышами.