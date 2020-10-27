Буйвол врезался в машину, спасаясь от львов: видео

Заповедник Пиланесберг расположен в кратере древнего вулкана и является одним из самых «ландшафтных» заповедников ЮАР, а также четвертым самым крупнейшим по размерам в республике. На его территории удачливый турист сможет увидеть всех представителей африканской «большой пятерки», а также многих других животных. Недавно во время сафари двум туристам – Дженнифер Коулман и Лихену Тонкину – из разных машин удалось снять необычное дорожное происшествие одновременно с разных ракурсов.
Машины следовали друг за другом в поисках буйволов – совсем недавно гидам сообщили, что видели этих крупных рогатых копытных неподалеку. Вскоре они остановились, заметив в стороне львицу с детенышами, и некоторое время туристы наблюдали за кошачьими. Однако идиллия была нарушена внезапной охотой: лев погнался за самцом буйвола, который до этого был вдалеке, но в результате погони оказался прямо перед машинами. Пассажиры стали с возрастающим волнением следить за тем, как разворачивается погоня; вскоре к ней присоединилась и львицы, которые до этого отдыхали в стороне со своими детенышами.
Львицы окружали буйвола, не позволяя ему ускользнуть от преследования, а лев несколько раз прыгал на самца сзади, кусая его за круп. Во время одного из таких прыжков гривастый хищник решил не упускать удачу и вцепился в свою жертву намертво. Дезориентированный буйвол, который до этого пытался убегать от резвых хищников, резко развернулся и слепо бросился вперед, угодив лбом прямо в один из сафари-джипов.
От удара лев испугался, отпустив добычу, и отскочил назад. Это дало буйволу несколько секунд форы, и в результате ему удалось оторваться от преследователей.
Машина в результате столкновений не пострадала. Оба автора видеозаписей добавили, что они были чрезвычайно счастливы, когда буйволу удалось ускользнуть, и шокированы, когда тот врезался прямо в машину.
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