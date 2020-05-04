Бурого медведя заметили на севере Испании впервые за 150 лет: видео

Самца, которому на вид от трех до пяти лет (по словам экспертов), заметили благодаря съемкам фильма в провинции Оренсе, во время которых хищник случайно попал в объектив камеры. В горном районе северо-запада Испании медведей не видели уже около 150 лет. О снимках и видеозаписи с участием медведя сообщает издание La Voz de Galicia.

Камеры установили два года назад для наблюдения за дикой природой в нескольких точках природного парка Инвернайдеро: там водятся волки, горностаи и куницы, кабаны, но никто и рассчитывать не мог, что в кадр вальяжной поступью войдет живой и невредимый бурый медведь. По словам двух местных смотрителей, которые работают консультантами над фильмом, медведь провел всю зиму в парке, скорее всего после того, как спустился сюда с гор Сьерра-дель-Карель. Видео попадёт в фильм Montaña ou Morte («Гора или смерть»).