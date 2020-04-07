Чарующее закатное фото Гималаев, сделанное с МКС

Канченджанга, горный массив Гималаев, с четырьмя пиками выше 8 000 метров, уступает по популярности Эвересту. С 50-х годов прошлого века альпинисты совершили всего несколько сотен восхождений на главный пик Канченджанги высотой 8 586 метров. Однако массив выглядит потрясающе и не только с земли, но и из космоса.

Этот снимок был сделан в декабре, когда Международная космическая станция пролетала над границей Индии и Непала. На снимке видно, как выглядят Гималаи на закате Солнца всего за несколько минут до погружения в темноту.

Название «Канченджанга» означает «Пять сокровищ великих снегов», так как горный массив состоит из 5 вершин. До 1852 года Канченджанга Главная считалась высочайшей горой мира, однако расчеты, выполненные после экспедиции 1849 года, показали, что Эверест выше, а Канченджанга является третьей вершиной планеты.

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