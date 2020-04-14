Час быка
Во времена короля Матьяша (вторая половина XV века) Венгрия была одной из самых процветающих держав Европы – и все благодаря быкам. Переправа этих животных через Дунай, по пути на ярмарку в Мюнхен или Страсбург, представляла величественное зрелище: тысячи мощных красавцев вплавь преодолевали водную преграду, а крестьяне, перевозившие телят, сопровождали их на паромах.
Под знаком быка
Веками венгерские быки пользовались огромным спросом в Европе. Их выращивали десятками тысяч, чтобы насытить огромный рынок целого континента. Исторические источники подтверждают, что с XIV по XIX век торговля говядиной велась постоянно. Начало этой торговли пришлось на расцвет городов, что и понятно: люди потянулись в большие поселения, производство аграрной продукции снизилось, особенно в западных регионах Европы, а спрос на нее в городах неуклонно рос.
Венгерские серые быки, животные гордые, упрямые и непокорные, в прошлом высоко ценились по всей Европе.
По словам историка-ветеринара Денеша Карассона, на европейскую историю оказали значительное влияние эпидемии, поражавшие домашних животных, особенно вирусное заболевание, известное под названием «болезнь восточного скота». «Люди оказались в нищете, – рассказывает Денеш. – Они не только лишились мяса; без крупного скота они не могли обрабатывать землю. Те, кто сумел тогда сохранить скот, обеспечили благополучие своим семьям». Серых коров эпидемия не затронула. Неудивительно, что самые знаменитые венгерские семейства сделали и приумножили свои состояния на торговле крупным рогатым скотом, то есть – покупая скот, выращивая и продавая его. Двор австрийского императора тоже хотел получить долю прибыли – и увеличил ввозную пошлину в 12 раз. Торговля скотом не прекратилась и во времена захвата Венгрии турками – турецкие паши понимали, что налоги с продажи принесут им отличные дивиденды. В 1583 году венецианские купцы и венгерские торговцы скотом заключили соглашение с турками, чтобы, минуя территорию Австрии, переправлять быков в Венецию через оккупированную турками Далмацию. Затем венецианцы должны были перегонять скот в подконтрольную им Зару, где они вырубили леса, засеяли луга и устроили дороги, по которым можно было гнать стада. Когда австрийский двор узнал об этом альтернативном пути, были наняты мародеры. Животные преодолевали расстояния в несколько сотен километров, и угрожали им на этом долгом пути отнюдь не только безжалостные наемники. Временами на стада нападали разбойники, иногда быков приходилось защищать от диких животных, поэтому скот сопровождали солдаты.
Спрос нового времени
В XVII веке история венгерских серых быков стала развиваться в неблагоприятном направлении. В 1622 году двор императора монополизировал торговлю скотом, и вскоре рынок рухнул. Хотя торговля продолжалась до конца XIX века, экспорт венгерских коров так и не достиг былого расцвета. С развитием интенсивного животноводства в Западной Европе стали выводить новые породы коров, дающих больше молока и мяса. А все пастбища, прежде использовавшиеся в экстенсивном животноводстве, превратились в фермы, где выращивали зерновые и картофель, необходимые для того, чтобы накормить растущее городское население. В XIX веке серых быков на некоторых фермах держали как тягловую силу. Но с появлением сельскохозяйственных машин они стали не нужны и в этом качестве. Постепенно венгерские серые быки оказались за пределами сельскохозяйственного рынка. Но им все-таки удалось выжить. Сначала быкам помогла хорошая наследственость: их не затронула болезнь восточных коров. А после Второй мировой войны быков спасла небольшая группа людей во главе с молодым венгерским скотоводом Имре Бодо из Хортобадя (позднее он стал профессором, возглавлял отделение ветеринарии Будапештского университета). Профессор Бодо, один из основателей Ассоциации заводчиков венгерских серых быков, вспоминает тяжелые времена: «В начале 1960-х годов было предписано скрестить эту породу с советской костромской. Оставлять в стаде венгерских телят не разрешалось. И все же четырех я уберег. Я прятал их до тех пор, пока Национальный центр совхозов не решил, что породу все-таки нужно спасти. На это даже выделили деньги». В Хортобаде вырастили сотню коров, еще столько же – в Центральном совхозе Тиса. Но с одним-двумя оставшимися быками вряд ли можно было получить сильную популяцию. И тогда Имре Бодо раскрыл свою тайну. Так венгерские серые быки получили новый шанс.
Сохранение популяции
То, что несколько лет назад казалось немыслимым, сегодня – обычная практика: венгерских серых быков отправляют на бойню. Популяция возросла, и быки снова стали обычными сельскохозяйственными животными. Теперь правительство поощряет сокращение их численности, но частные фермерские хозяйства и центры по разведению крупного рогатого скота пытаются увеличить поголовье. Что заставляет людей заниматься разведением быков? Экономист Тамаш Марко, банковский служащий, – владелец стада. «В детстве я видел, как дед берег коров, – рассказывает он. – Когда я вырос, то попросту влюбился в этих прекрасных животных. Мы с женой купили молодого бычка и двухлетнюю телку. Сегодня наш бык – единственный из зарегистрированных, которого вырастили в частном хозяйстве. У меня 54 венгерских серых быка и нанятый пастух. Прибыли большой они не приносят, зато сколько радости!»
Защитники природы
Быки Тамаша Марко зимуют недалеко от Ношвая, в пещере, образованной в горном туфе. Но стадо уже переросло окрестные луга: по существующим здесь строгим предписаниям для животных должно быть выделено не менее двух гектаров пастбищных угодий. Поэтому весной быков перегоняют в Шерепфалу, что в пятнадцати километрах. Там Национальный парк Бюкк обеспечивает стаду Тамаша Марко безопасное лесное пастбище. Какую пользу может принести национальному парку выпас на его территории венгерских серых быков? «Зоны выпаса скота обладают уникальным экологическим преимуществом, – объясняет Тамаш Сита, главный консультант парка. – Трава становится короче, и благодаря этому увеличивается популяция сусликов – вот и изобилие корма для некоторых видов хищников. Аналогичным способом мы поддерживаем численность популяций певчих птиц и других видов животных, питающихся насекомыми: разводим виды, которые служат для них пищей. Что касается лесных пастбищ, то в последние 50 лет они стали исчезать: для интенсивного фермерства их требуется все меньше».
Сегодня люди спасают этих ценных животных от беды, в которую они попали по вине человека.
В Бюкке время от времени косят траву – когда на это находятся деньги. Однако решить проблему по-настоящему помогут естественные меры – выпас коров. Вот почему парк с радостью принимает стадо из Ношвая. Сегодня в Венгрии существует более миллиона гектаров пастбищ, и лишь несколько процентов этих территорий отведены под выпас коров. А ведь единственный способ сохранить эти угодья – регулярно косить траву, что обходится недешево. Более экономичное решение – пасти на этих землях скот. И если подсчитать, сколько пастбищ сейчас пустует, окажется, что они могут обеспечить пищей в условиях экстенсивного животноводства более полумиллиона коров.
Национальный долг
На лугу Саквар, как встарь, сегодня пасутся венгерские серые быки. О стаде заботится общественная организация по охране природы «Про Вертеш». «Наша главная задача – выкупать территории, на которых могут обитать исчезающие виды животных, – рассказывает директор организации Левенте Висло. – Мы управляем территорией в 2000 гектаров – для кого-то она покажется ничего не стоящей, но для сохранения природы эти земли очень ценны. Три четверти нашего участка – поля, заросшие травой. Чтобы сберечь окружающую среду, угодья следует использовать исключительно для экстенсивного животноводства. Для этого мы купили в 1997 году небольшое стадо венгерских серых коров. Сейчас их уже около 500 голов. Продукция нашего животноводческого подразделения – салями, которую мы делаем из говядины». Впрочем, дело не только в охране природы. «Если мы уважаем древние традиции, спасение венгерских серых коров – наш долг, – говорит Висло. – Вряд ли кто-то усомнится в важности сохранения видов для биологического разнообразия Земли. Нужно ли перечислять, как много могут дать нам эти животные». Венгерские серые коровы, на протяжении столетий остававшиеся символом экономического могущества Венгрии, ее свободы и истории, снова могут завоевать популярность в Европе. Не стоит, однако, забывать, что сегодня люди спасают этих необычайно ценных животных от беды, в которую они попали по вине человека.