В XVII веке история венгерских серых быков стала развиваться в неблагоприятном направлении. В 1622 году двор императора монополизировал торговлю скотом, и вскоре рынок рухнул. Хотя торговля продолжалась до конца XIX века, экспорт венгерских коров так и не достиг былого расцвета. С развитием интенсивного животноводства в Западной Европе стали выводить новые породы коров, дающих больше молока и мяса. А все пастбища, прежде использовавшиеся в экстенсивном животноводстве, превратились в фермы, где выращивали зерновые и картофель, необходимые для того, чтобы накормить растущее городское население. В XIX веке серых быков на некоторых фермах держали как тягловую силу. Но с появлением сельскохозяйственных машин они стали не нужны и в этом качестве. Постепенно венгерские серые быки оказались за пределами сельскохозяйственного рынка. Но им все-таки удалось выжить. Сначала быкам помогла хорошая наследственость: их не затронула болезнь восточных коров. А после Второй мировой войны быков спасла небольшая группа людей во главе с молодым венгерским скотоводом Имре Бодо из Хортобадя (позднее он стал профессором, возглавлял отделение ветеринарии Будапештского университета). Профессор Бодо, один из основателей Ассоциации заводчиков венгерских серых быков, вспоминает тяжелые времена: «В начале 1960-х годов было предписано скрестить эту породу с советской костромской. Оставлять в стаде венгерских телят не разрешалось. И все же четырех я уберег. Я прятал их до тех пор, пока Национальный центр совхозов не решил, что породу все-таки нужно спасти. На это даже выделили деньги». В Хортобаде вырастили сотню коров, еще столько же – в Центральном совхозе Тиса. Но с одним-двумя оставшимися быками вряд ли можно было получить сильную популяцию. И тогда Имре Бодо раскрыл свою тайну. Так венгерские серые быки получили новый шанс.