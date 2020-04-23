Легенды о розовой чайке

23 июня 2014 года. Уже битый час мы шагаем в направлении Северного полюса. Преодолено огромное расстояние… километр или чуть больше. До полюса осталось 2150 километров. По счастью, нам туда не надо. То, ради чего мы забрались в тундру на северо-востоке Якутии, находится гораздо ближе: метрах в сорока. Но под ударами снежных зарядов, перемежающихся обжигающими вспышками незаходящего солнца, на скользкой ледяной поверхности, по пояс в талой воде разница между десятками метров и тысячами километров уже не ощущается. И наша цель сама взлетает навстречу: в небольшом опрокинутом ярко-голубом колодце, в глубине тяжелых туч на миг возникает бело-розовое видение, вспыхивающее особенно ярко в луче наведенной на него световой пушки – солнце пробило серую мглу…



23 июня 1823 года такое же видение над островком Иглулик, расположенном на той же широте 70°, что и мы ровно 191 год спустя, но по другую сторону от Северного полюса, наблюдал Джеймс Кларк Росс, гардемарин флота Его Величества. Будущий контр-адмирал и первооткрыватель северного магнитного полюса забрался в поисках Северо-Западного прохода – кратчайшего пути из Атлантического океана в Тихий – в узкий, загроможденный льдами пролив, называемый ныне именами бомбардирских кораблей «Фьюри» и «Хекла», один из которых шел под его командованием. Новый вид птицы получил имя чайки Росса, или розовой чайки.

Двум исследователям встреча с этой птицей на самом деле подарила жизнь.

Она действительно розовая и, облетая нас, позволяет рассмотреть себя со всех сторон: белая с розовым отливом головка, нежно-розовая грудка и ярко-розовое брюшко дополняют сизое оперение спинки и крыльев, блестящие карминовые лапки, красно-желтые бусинки глаз, изящный черный клювик и черное же тонкое ожерелье. Цветом оперения розовая чайка напоминает другую прекрасную птицу – фламинго. Они не родственники, но едят сходную пищу – мелких рачков. С пищей и приобретают красящие пигменты. Эту часть своего рациона чайка добывает, конечно, не в тундре, а в северных морях, где ее чаще всего и встречали. Без такой подпитки она к концу гнездового периода выцветает. Теряют розовый оттенок и музейные шкурки. Потому через несколько лет к типовым образцам, доставленным в Эдинбург Россом, стали относиться с подозрением: «А была ли чайка розовой?…»



Согласно легенде, бомбардирский корабль Росса вмерз в лед, капитан вынужден был провести две зимовки в Арктике, и лишь когда над мачтами пролетела розовая чайка, льды расступились… Двум другим исследователям встреча с этой птицей на самом деле подарила жизнь. В 1881 году шедшая к Северному полюсу яхта «Жаннетта» под командованием Джорджа Де-Лонга была раздавлена льдами, одним из спасшихся членов экипажа оказался натуралист Реймонд Ньюкомб. На себе он нес три шкурки розовой чайки и дневник экспедиции со словами: «Вид этот самый прекрасный из всех, что я когда-либо видел». А в 1893 году парусно-моторная шхуна «Фрам» путешественника и биолога Фритьофа Нансена, стремившегося покорить полюс, застыла во льдах, экипаж под его руководством дошел до Шпицбергена. Среди вынесенных на руках коллекций были восемь тушек розовой чайки и журнал полярного исследователя с записью от 3 августа: «…Редкий таинственный обитатель неизведанного Севера, которого видели лишь случайно и о котором никто не знает, откуда он появляется или куда исчезает, который всецело принадлежит миру, доступному лишь воображению…»



Мы потихоньку продвигаемся в ту сторону, откуда взлетела наша сопровождающая и куда она уже вернулась, присев и сложив крылья: на небольшой моховой кочке расположено ее гнездо – гнездо розовой чайки…