Чей гигантский череп вымыло на пляж в Нью-Джерси?

Череп, очищенный от плоти, был найден в понедельник в парке Island Beach State. Этот парк находится на одном из барьерных островов Нью-Джерси.
Персонал парка не указал размеры черепа, но на фото видно, что он доходит до пояса офицера и имеет ширину около 60 сантиметров.
В комментариях к посту многие пользователи предположили, что череп принадлежит киту, хотя некоторые заподозрили, что это птеродактиль.
В среду парк обновил свой пост, сообщив, что эксперты определили в находке нижнюю челюсть малого полосатика – усатого кита, впервые описанного в 1780 году датским натуралистом Отто Фабрициусом.
Малый полосатик – это общее название для двух видов китов из семейства полосатиковых, которые до 2000 года рассматривались учеными как единый биологический вид Balaenoptera acutorostrata. Теперь они разделены на северного малого полосатика Balaenoptera acutorostrata и южного малого полосатика Balaenoptera bonaerensis. Эксперты не уточнили, к какому именно виду принадлежит этот конкретный кит.
Взрослые самцы этого кита достигают семи метров в длину, а самки – восьми метров. Оба вида совершают сезонные миграции к полюсам весной и в тропики осенью и зимой. Естественными врагами малых полосатиков являются косатки. Эти хищники способны напасть как на детенышей китов, так и на взрослых особей.