Чей гигантский череп вымыло на пляж в Нью-Джерси?

Череп, очищенный от плоти, был найден в понедельник в парке Island Beach State. Этот парк находится на одном из барьерных островов Нью-Джерси.

Персонал парка не указал размеры черепа, но на фото видно, что он доходит до пояса офицера и имеет ширину около 60 сантиметров.