Чем питается страшная зубастая акула с безобидным названием

На протяжении многих лет исследователи замечали странные, практически идеальной формы круги, вырезанные на телах крупных морских обитателей — дельфинов, косаток, больших белых акул, тюленей и китов. Множество убедительных доказательств в итоге привели к выводу, что эти раны были нанесены бразильскими светящимися акулами (Isistius brasiliensis), глубоководными созданиями, которые обычно не вырастают более чем на 50 сантиметров в длину, но обладают очень мощными челюстями с острыми зубами.
Вообще у бразильской светящейся акулы много имен. То, под которым она известна сейчас в англоязычной науке, пожалуй, самое безобидное — с легкой руки эксперта по акулам Стюарта Спрингера ее стали называть акулой-«формочкой для печенья» (cookiecutter shark). До этого Isistius brasiliensis называли «демоническими кусальщиками китов» — и это уже гораздо ближе к правде.
Челюсти этих акул устроены таким образом, что позволяют им выкусывать достаточно крупные куски плоти из тел своих жертв. Делают они это необычным способом: акулы буквально присасываются к добыче, а затем прокручиваются вокруг своей оси, «вырезая» из жертвы куски мяса диаметром около семи сантиметров и глубиной около двух сантиметров — идеальные круги, будто циркулем чертили.
Очень долго биологи считали, что бразильские светящиеся акулы нападают в основном на крупных морских существ, однако теперь они решили проверить эту теорию. В новом исследовании они изучили содержимое желудков 14 представителей Isistius brasiliensis.
Вопреки прежним представлениям, оказалось, что бразильские светящиеся акулы обычно выбирают добычу своего размера, а крупные морские существа составляют менее 10 процентов «меню» этих хищников.
Более того, только самые крупные особи поднимаются ближе к поверхности, чтобы поохотиться на китов, дельфинов или других акул. Большинство же представителей этого вида остаются на глубине, нападая на головоногих моллюсков, ракообразных и мелких рыб.
Исследование удалось провести благодаря усовершенствованию научных технологий. Только у трех из собранных акул было какое-либо содержимое в желудках. Однако серия биохимических тестов помогла выявить потенциальную диету всех 14 акул в выборке.
Стабильные изотопы, жирные кислоты и ДНК, собранные в кишечнике бразильских светящихся акул, позволяют предположить, что они гораздо меньше питаются более крупной добычей, чем считалось ранее. Более половины их добычи составляют мелкие животные из морских глубин и мезопелагиали.
Размер выборки текущего исследования невелик и ограничен только одним регионом мира, но оно уже позволяет говорить о разнообразии рациона Isistius brasiliensis.
«Маленькие особи могут оставаться глубоко внизу. Похоже, они не поднимаются к поверхности, пока не достигнут определенного размера. Но никто никогда не видел детенышей этих акул, поэтому мы пытаемся делать выводы, основываясь на косвенных свидетельствах того, что они едят и какова их окружающая среда», – заключает Карлайл.