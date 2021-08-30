Чем питается страшная зубастая акула с безобидным названием

На протяжении многих лет исследователи замечали странные, практически идеальной формы круги, вырезанные на телах крупных морских обитателей — дельфинов, косаток, больших белых акул, тюленей и китов. Множество убедительных доказательств в итоге привели к выводу, что эти раны были нанесены бразильскими светящимися акулами (Isistius brasiliensis), глубоководными созданиями, которые обычно не вырастают более чем на 50 сантиметров в длину, но обладают очень мощными челюстями с острыми зубами.

Вообще у бразильской светящейся акулы много имен. То, под которым она известна сейчас в англоязычной науке, пожалуй, самое безобидное — с легкой руки эксперта по акулам Стюарта Спрингера ее стали называть акулой-«формочкой для печенья» (cookiecutter shark). До этого Isistius brasiliensis называли «демоническими кусальщиками китов» — и это уже гораздо ближе к правде.

Челюсти этих акул устроены таким образом, что позволяют им выкусывать достаточно крупные куски плоти из тел своих жертв. Делают они это необычным способом: акулы буквально присасываются к добыче, а затем прокручиваются вокруг своей оси, «вырезая» из жертвы куски мяса диаметром около семи сантиметров и глубиной около двух сантиметров — идеальные круги, будто циркулем чертили.

Очень долго биологи считали, что бразильские светящиеся акулы нападают в основном на крупных морских существ, однако теперь они решили проверить эту теорию. В новом исследовании они изучили содержимое желудков 14 представителей Isistius brasiliensis.