Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Чем питается страшная зубастая акула с безобидным названием

National Geographic Россия
30 августа 2021
39389672365_3ebdb3158d_4k.jpg
Фото: NOAA Photo Library / Flickr
Ученые выяснили особенности диеты бразильской светящейся акулы – и вкусы у нее довольно-таки непритязательные.

На протяжении многих лет исследователи замечали странные, практически идеальной формы круги, вырезанные на телах крупных морских обитателей — дельфинов, косаток, больших белых акул, тюленей и китов. Множество убедительных доказательств в итоге привели к выводу, что эти раны были нанесены бразильскими светящимися акулами (Isistius brasiliensis), глубоководными созданиями, которые обычно не вырастают более чем на 50 сантиметров в длину, но обладают очень мощными челюстями с острыми зубами. 

Вообще у бразильской светящейся акулы много имен. То, под которым она известна сейчас в англоязычной науке, пожалуй, самое безобидное — с легкой руки эксперта по акулам Стюарта Спрингера ее стали называть акулой-«формочкой для печенья» (cookiecutter shark). До этого Isistius brasiliensis называли «демоническими кусальщиками китов» — и это уже гораздо ближе к правде.

Челюсти этих акул устроены таким образом, что позволяют им выкусывать достаточно крупные куски плоти из тел своих жертв. Делают они это необычным способом: акулы буквально присасываются к добыче, а затем прокручиваются вокруг своей оси, «вырезая» из жертвы куски мяса диаметром около семи сантиметров и глубиной около двух сантиметров — идеальные круги, будто циркулем чертили.

Очень долго биологи считали, что бразильские светящиеся акулы нападают в основном на крупных морских существ, однако теперь они решили проверить эту теорию. В новом исследовании они изучили содержимое желудков 14 представителей Isistius brasiliensis.

0002.webp
JSUBiology Челюсти бразильской светящейся акулы

Вопреки прежним представлениям, оказалось, что бразильские светящиеся акулы обычно выбирают добычу своего размера, а крупные морские существа составляют менее 10 процентов «меню» этих хищников. 

Более того, только самые крупные особи поднимаются ближе к поверхности, чтобы поохотиться на китов, дельфинов или других акул. Большинство же представителей этого вида остаются на глубине, нападая на головоногих моллюсков, ракообразных и мелких рыб. 

«Эти животные играют уникальную экологическую роль в Мировом океане. Они питаются всем, – от самых крупных и жестких высших хищников, таких как белые акулы, косатки, и всех, кого вы можете вообразить – до самых маленьких маленьких существ. Не так много животных ведут себя таким образом», – Аарон Карлайл, ведущий автор исследования из Университета Делавэра.

Исследование удалось провести благодаря усовершенствованию научных технологий. Только у трех из собранных акул было какое-либо содержимое в желудках. Однако серия биохимических тестов помогла выявить потенциальную диету всех 14 акул в выборке.

Стабильные изотопы, жирные кислоты и ДНК, собранные в кишечнике бразильских светящихся акул, позволяют предположить, что они гораздо меньше питаются более крупной добычей, чем считалось ранее. Более половины их добычи составляют мелкие животные из морских глубин и мезопелагиали.

0003.jpg
Самка морского слона с укусами бразильской светящейся акулы
Фото: JSUBiology
укус акулы.jpeg
Свежий укус бразильской светящейся акулы на теле морского слона
Фото: finatic / Inaturalist.org

Размер выборки текущего исследования невелик и ограничен только одним регионом мира, но оно уже позволяет говорить о разнообразии рациона Isistius brasiliensis. 

«Маленькие особи могут оставаться глубоко внизу. Похоже, они не поднимаются к поверхности, пока не достигнут определенного размера. Но никто никогда не видел детенышей этих акул, поэтому мы пытаемся делать выводы, основываясь на косвенных свидетельствах того, что они едят и какова их окружающая среда», – заключает Карлайл. 

рекомендации
Верблюд

Шелковый узел: путешествие в Самарканд

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Что вы знаете о сайгаках? Тест