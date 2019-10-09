Чем России грозит глобальное потепление?

В 2007 году ученые в США подсчитали, что для поддержания работоспособности инфраструктуры на Аляске в условиях таяния мерзлоты до 2030 года понадобится 3-6 млрд. долларов. Для России подобные расчеты не делались, но очевидно, что и здесь речь идет об огромных суммах.



«Плюсов» в потеплении эксперты не видят даже для страны с холодным климатом: актуальной проблемой становится перегрев зданий в теплый период года, а расходы на кондиционирование – более затратный процесс, чем отопление.



С одной стороны, в северных районах уменьшается количество заболеваний, связанных с переохлаждением, с другой – растут вызванные жарой заболеваемость и смертность, а также риск распространения эпидемиологических заболеваний.



Кроме того, зимы все же становятся холоднее, и противоречия в этом нет. В Арктике ледники обнажают участки земли и поверхность океана. И если раньше ледники отражали солнечный свет, то лежащие под ними вода и земля гораздо более темные и с готовностью впитывают его и нагреваются. В свою очередь испарение нагревает воздух, и потоки тепла, поднимаясь на десятки километров, достигают стратосферы. В результате возникают так называемые «полярные вихри», которые устремляются на юг, принося с собой экстремальные морозы. На этой схеме хорошо видно, как полярный вихрь «разорвало» на две части: теперь в Арктике и на Аляске теплее, чем в Канаде и на северо-востоке России.