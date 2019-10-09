Чем России грозит глобальное потепление?

В 2015 году более 190 стран подписали, а затем ратифицировали Парижское соглашение: документ в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующий меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Россия присоединилась к Парижскому соглашению только сейчас.
Эксперты считают, что у страны не было другого выхода: весь мир стремится снизить долю выбросов парниковых газов, и одной из принятых мер может стать введение углеродных пошлин для товаров из стран, которые не борются с выбросами.
Между тем последствия глобального потепления для России не ограничиваются только экономической сферой. Начиная с середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха здесь повышается со средней скоростью 0,43 °C за 10 лет: это более чем в 2,5 раза быстрее, чем во всем остальном мире.
Особенно значительные изменения климата наблюдаются на севере страны. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970-ми годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%. Вопреки расхожему мнению, таяние многолетней мерзлоты, занимающей более 60% территории России, не угрожает нефтегазовым проектам, однако в зоне риска оказывается линейная инфраструктура: трубопроводы, автомагистрали, железные дороги и линии электропередачи. Большую проблему также представляет сохранность построек: по данным МЧС, в нескольких северных городах деформировано от 20% до 100% зданий.
В 2007 году ученые в США подсчитали, что для поддержания работоспособности инфраструктуры на Аляске в условиях таяния мерзлоты до 2030 года понадобится 3-6 млрд. долларов. Для России подобные расчеты не делались, но очевидно, что и здесь речь идет об огромных суммах.
«Плюсов» в потеплении эксперты не видят даже для страны с холодным климатом: актуальной проблемой становится перегрев зданий в теплый период года, а расходы на кондиционирование – более затратный процесс, чем отопление.
С одной стороны, в северных районах уменьшается количество заболеваний, связанных с переохлаждением, с другой – растут вызванные жарой заболеваемость и смертность, а также риск распространения эпидемиологических заболеваний.
Кроме того, зимы все же становятся холоднее, и противоречия в этом нет. В Арктике ледники обнажают участки земли и поверхность океана. И если раньше ледники отражали солнечный свет, то лежащие под ними вода и земля гораздо более темные и с готовностью впитывают его и нагреваются. В свою очередь испарение нагревает воздух, и потоки тепла, поднимаясь на десятки километров, достигают стратосферы. В результате возникают так называемые «полярные вихри», которые устремляются на юг, принося с собой экстремальные морозы. На этой схеме хорошо видно, как полярный вихрь «разорвало» на две части: теперь в Арктике и на Аляске теплее, чем в Канаде и на северо-востоке России.
A slowing polar vortex has seen cold air spill out across Canada and the US. Temperatures fell to -30C (-22F) in Chicago - colder than parts of Antarctica - and -37C in North Dakota. https://t.co/VNgqgHjYd5 pic.twitter.com/T3CqQ7KbXo— BBC News Graphics (@BBCNewsGraphics) January 31, 2019
Нередко в списке «выгод от потепления» упоминается сельское хозяйство. Но и это – всего лишь миф: сильные засухи губят урожай. Еще одним эффектом повышения глобальной температуры являются паводки и наводнения, что негативно отражается и на сельхозпосевах, и на повседневной жизни людей.