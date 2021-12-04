Череп древнего кита обнаружили на подводной горе в океане: видео

Одна из экспедиций, которые организует фонд Ocean Exploration Trust, работала в акватории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа. Это группа небольших островов и атоллов посреди Тихого океана в составе Северо-западных Гавайских островов. Территория включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но ее богатый животный мир до сих пор изучен недостаточно.

Отправив дистанционно управляемый подводный аппарат к подводной горе Дон Кихот, ученые заметили на ее северном склоне необычный объект: на глубине 2390 метров находился фрагмент черепа ископаемого клюворылого кита (Ziphiidae). И хотя эти представители китообразных до сих пор населяют планету – находка относится к вымершему представителю семейства. Она была покрыта толстым слоем породы, то есть пролежала здесь сотни тысяч, а возможно, и миллионы лет.