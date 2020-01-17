Черепаха спаслась от шакала, но проиграла медоеду: видео

Сначала в объектив камеры попал шакал, безуспешно перекатывающий панцирь, в который забилась рептилия. Но избежать смерти ей все же не удалось: когда за дело взялся медоед, панцирь не стал для него непреодолимой преградой. С помощью своих длинных когтей он выковыривает черепаху из ее укрытия и лакомится нежным мясом.

Нелегкой добычей для медоедов является и страусиное яйцо с его плотной скорлупой, но и в этом случае животное с задачей справляется.