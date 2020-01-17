Черепаха спаслась от шакала, но проиграла медоеду: видео

Лысый барсук, или медоед (Mellivora capensis) широко распространен в Африке и Азии. Он имеет коренастое телосложение, относительно короткие конечности и хвост, а его передние лапы снабжены острыми когтями. Длина медоеда составляет около 77 см, масса — до 13 кг. При всей его любви к меду, это безжалостный и агрессивный хищник, нападающий даже на таких крупных животных, как антилопа или буйвол.
Желая полакомиться мелким представителем фауны, например, грызуном, медоеду достаточно подкараулить его у норки или догнать на открытой местности. А с черепахами ему приходится применять другую тактику, но и она является успешной: это иллюстрирует видео, недавно снятое в кенийском заповеднике Масаи-Мара.
Сначала в объектив камеры попал шакал, безуспешно перекатывающий панцирь, в который забилась рептилия. Но избежать смерти ей все же не удалось: когда за дело взялся медоед, панцирь не стал для него непреодолимой преградой. С помощью своих длинных когтей он выковыривает черепаху из ее укрытия и лакомится нежным мясом.
Нелегкой добычей для медоедов является и страусиное яйцо с его плотной скорлупой, но и в этом случае животное с задачей справляется.