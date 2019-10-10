Пляжи Флориды служат гнездовьями для пяти видов морских черепах: помимо логгерхедов, это зеленая (лат. Chelonia mydas), кожистая (лат. Dermochelys coriacea), атлантическая ридлея (лат. Lepidochelys kempii) и бисса (лат. Eretmochelys imbricata). Все эти виды являются исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения.



Логгерхеды выходят из моря на пляжи, откладывая там яйца. Период инкубации составляет 60 дней, а затем вылупившиеся детеныши тут же направляются к морю. Чаще всего они селятся в зарослях саргассума, пока не окрепнут окончательно. Там же им несложно находить пищу – они ловят мальков и ракообразных. К сожалению, в водорослях все чаще присутствует пластик, и это становится для черепах смертельным.



По словам ветеринаров Gumbo Limbo Nature Center, недавний пример – лишь один из многих; подобная причина гибели встречается все чаще. «Пластиковое загрязнение – это печальная реальность, в которой мы сейчас живем. Нужно делать мир лучше», – говорят экологи.