Черная книга Австралии: подсчитано количество вымерших видов
Австралия известна многим как ящик Пандоры, из которого однажды выбралась самая необычная и уникальная эндемичная флора и фауна. Интерес (а нередко и вопросы к причудам эволюции) вызывают все, кто когда-либо появился на изолированном материке – утконосы, коалы, ехидны, квокки, кенгуру, масса ядовитых пауков и ос и многие другие.
Однако за последнее время уникальную австралийскую флору и фауну подкосили инвазивные виды, заболевания, лишение среды обитания и деятельность человека. Несмотря на то, что эксперты уже давно бьют тревогу, говоря о том, что Австралия теряет свое биоразнообразие, только в этом году ученые решили сопоставить данные Департамента окружающей среды и энергетики (список растений и животных), списки из Всемирной и национальной Красных книг и подсчеты – и выяснили, сколько австралийских видов животных и растений можно точно считать вымершими. Результаты неутешительны: целую сотню видов, точно живущих в 1788 году, сейчас можно занести в «Черную книгу» Австралии. И это значительно больше, чем считалось ранее.
Всего за последние пару веков в Австралии вымерли 38 видов растений, 10 видов беспозвоночных, 9 птиц (среди них – яркой расцветки плоскохвостый райский попугай), 3 вида рептилий, 4 вида лягушек (в том числе так называемая заботливая лягушка Rheobatrachus silus, которая вынашивала потомство в своем желудке), один вид рыб. Вымерших млекопитающих насчитали 34 вида: из наиболее узнаваемых можно выделить тасманийского волка (хотя в последнее время по Австралии гуляют слухи о том, что представители вида сохранились и очень хорошо прячутся) и свиноногого бандикута (Chaeropus ecaudatus) – вид, родственный другому австралийскому эндемику, кроличьему бандикуту.
Вымирание млекопитающих было вызвано главным образом интродуцированными хищниками; вымирание растений – потерей среды обитания; в вымирании лягушек нужно винить болезни; а вымирание беспозвоночных произошло в результате ряда антропогенных процессов. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.
Число вымерших млекопитающих составляет 10% от видов, зарегистрированных в Австралии 1788 году. Этот показатель потерь намного выше, чем для любого другого континента за такой период времени. И это еще если учитывать, что данные вымершие виды были установлены благодаря официальным данным; не стоит забывать и о том, что некоторые случаи вымирания просто до сих пор официально не признаны. Исследователи, составившие этот список, предполагают, что на самом деле количество вымерших видов минимум в десять раз превышает установленную ими цифру.
Вымирания случаются на большей части континента. Но четверть случаев отмечены на крошечных островах, составляющих менее 0,5% австралийской суши. Эта тенденция видов исчезать на небольших территориях (которую можно заметить во всем мире) обусловлена небольшими размерами популяции и уязвимостью для хищников.
Несмотря на то, что в заповедниках Австралии ведется работа над сохранением исчезающих видов, ученые предупреждают, что прирост населения вызывает дальнейшую потерю среды обитания и фрагментацию ареала некоторых видов, а новые угрозы, такие как изменение климата, влекут за собой более частые и продолжительные засухи и лесные пожары. И это значит, что «австралийское вымирание» будет сложно замедлить.
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