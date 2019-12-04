Черная книга Австралии: подсчитано количество вымерших видов

Австралия известна многим как ящик Пандоры, из которого однажды выбралась самая необычная и уникальная эндемичная флора и фауна. Интерес (а нередко и вопросы к причудам эволюции) вызывают все, кто когда-либо появился на изолированном материке – утконосы, коалы, ехидны, квокки, кенгуру, масса ядовитых пауков и ос и многие другие.

Однако за последнее время уникальную австралийскую флору и фауну подкосили инвазивные виды, заболевания, лишение среды обитания и деятельность человека. Несмотря на то, что эксперты уже давно бьют тревогу, говоря о том, что Австралия теряет свое биоразнообразие, только в этом году ученые решили сопоставить данные Департамента окружающей среды и энергетики (список растений и животных), списки из Всемирной и национальной Красных книг и подсчеты – и выяснили, сколько австралийских видов животных и растений можно точно считать вымершими. Результаты неутешительны: целую сотню видов, точно живущих в 1788 году, сейчас можно занести в «Черную книгу» Австралии. И это значительно больше, чем считалось ранее.