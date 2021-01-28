Черная вдова: чем живет один из самых опасных пауков на свете

Взрослые черные вдовы (это название применяется и к самкам, и к самцам) имеют черную окраску с красным пятном, преимущественно в форме песочных часов. Женские особи крупнее самцов в два раза; они могут достигать в длину 38 мм. Раз в год, летом, самки откладывают от четырех до девяти кладок, каждая из которых содержит до 400 яиц. Паучата вылупляются через 2-4 недели; находясь в коконе, они употребляют друг друга в пищу, поэтому в среднем на волю выбирается лишь около 30 малышей.
В период полового созревания черные вдовы вступают в возрасте 6-9 месяцев. А затем средняя продолжительность жизни у женских особей составляет до трех лет, тогда как у мужских — до трех дней, поскольку самки съедают самцов сразу после оплодотворения. Сети черных вдов достаточно крепки, чтобы там могли запутаться даже мыши. Но основным объектом их охоты являются другие пауки, гусеницы, мокрицы и различные насекомые. Их яд в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи.
Помимо летального исхода, для человека возможны серьезные проблемы со здоровьем. Через час после укуса нейротоксин под названием α-латротоксин распространяется по лимфатической системе жертвы; если укус был нанесен в орган или жилу — следует отравление крови, которое может привести к активизации антител и аллергической реакции. Мышцы живота сокращаются и затвердевают, дыхание становится затруднено, возможны рвота и обильное потоотделение. Мужчины же могут столкнуться с еще одним симптомом — приапизмом (длительной и болезненной эрекцией).
До изобретения противоядия около 5% людей, укушенных черными вдовами, умирали. В группе риска — пожилые люди, маленькие дети и те, у кого ослаблен иммунитет, однако при своевременном обращении к врачу укус не станет смертельным. Кроме того, следует помнить: эти пауки первыми не нападают, укусить человека они могут только в целях самообороны — при случайном контакте.
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