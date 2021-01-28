Черная вдова: чем живет один из самых опасных пауков на свете

Взрослые черные вдовы (это название применяется и к самкам, и к самцам) имеют черную окраску с красным пятном, преимущественно в форме песочных часов. Женские особи крупнее самцов в два раза; они могут достигать в длину 38 мм. Раз в год, летом, самки откладывают от четырех до девяти кладок, каждая из которых содержит до 400 яиц. Паучата вылупляются через 2-4 недели; находясь в коконе, они употребляют друг друга в пищу, поэтому в среднем на волю выбирается лишь около 30 малышей.

В период полового созревания черные вдовы вступают в возрасте 6-9 месяцев. А затем средняя продолжительность жизни у женских особей составляет до трех лет, тогда как у мужских — до трех дней, поскольку самки съедают самцов сразу после оплодотворения. Сети черных вдов достаточно крепки, чтобы там могли запутаться даже мыши. Но основным объектом их охоты являются другие пауки, гусеницы, мокрицы и различные насекомые. Их яд в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи.