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Природа

Черный снег в Казахстане: видео

Анастасия Баринова
06 февраля 2020
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Фото: wowtemir/Instagram
Министерство экологии занимается выяснением причин.

Жители казахстанского города Темиртау серьезно обеспокоены экологической ситуацией: белоснежный ковер, окутавший улицы после недавних снегопадов, внезапно почернел. С просьбой прокомментировать ситуацию они обратились к руководству градообразующего предприятия «АрселорМиттал Темиртау». «Что могло случиться менее чем за сутки, что за черные крупицы появились на свежем белом снегу, что это за россыпи? …и если деятельность комбината имеет к этому отношение – как будете исправлять ситуацию?»,– говорится в обращении.

Министерство экологии Казахстана занимается выяснением причин случившегося: ведомство проанализирует данные городских природопользователей и степень соблюдения промышленными предприятиями требований к снижению вредного воздействия на окружающую среду.

В предыдущий раз черный снег покрывал город в 2018 году. Анализы, сделанные тогда, показали многократное превышение вредных веществ. Для борьбы с токсичными выбросами был разработан специальный план экологического оздоровления города, однако результатов пока нет. Аким (глава) Карагандинской области Женис Касымбек считает, что этих мер недостаточно: «Выбросы уменьшатся всего на 30%, в то время как порядка 80% загрязнения в Темиртау исходит от металлургического комбината. Сейчас власти области, администрация компании и правительство страны обсуждают возможность перехода комбината на природный газ. Это позволит кардинально решить экологическую проблему Темиртау», — говорит он.

Посмотрите на Кузбасс, заваленный черным снегом.