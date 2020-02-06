Черный снег в Казахстане: видео

Жители казахстанского города Темиртау серьезно обеспокоены экологической ситуацией: белоснежный ковер, окутавший улицы после недавних снегопадов, внезапно почернел. С просьбой прокомментировать ситуацию они обратились к руководству градообразующего предприятия «АрселорМиттал Темиртау». «Что могло случиться менее чем за сутки, что за черные крупицы появились на свежем белом снегу, что это за россыпи? …и если деятельность комбината имеет к этому отношение – как будете исправлять ситуацию?»,– говорится в обращении.
Министерство экологии Казахстана занимается выяснением причин случившегося: ведомство проанализирует данные городских природопользователей и степень соблюдения промышленными предприятиями требований к снижению вредного воздействия на окружающую среду.
В предыдущий раз черный снег покрывал город в 2018 году. Анализы, сделанные тогда, показали многократное превышение вредных веществ. Для борьбы с токсичными выбросами был разработан специальный план экологического оздоровления города, однако результатов пока нет. Аким (глава) Карагандинской области Женис Касымбек считает, что этих мер недостаточно: «Выбросы уменьшатся всего на 30%, в то время как порядка 80% загрязнения в Темиртау исходит от металлургического комбината. Сейчас власти области, администрация компании и правительство страны обсуждают возможность перехода комбината на природный газ. Это позволит кардинально решить экологическую проблему Темиртау», — говорит он.
Посмотрите на Кузбасс, заваленный черным снегом.