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Природа

Чертов орех: исчезающий житель тихих заводей

Текст: Анна Евсеева, Елена Чертопруд Фото: Н. Асеев, И. Смирнов
12 сентября 2019
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«Мы его теряем», – так теперь можно сказать практически о любом виде диких животных и растений. Водяной орех, или чилим – не исключение.

Чилим, рогульник, водяной, или чертов орех – названия одного и того же растения из семейства рогульниковые. Все эти имена оно получило из-за необычного вида плодов – крупных и шипастых, даже рогатых. Благодаря такой форме плоды заякориваются на дне, где зимуют. 

В заводях и слабопроточных водоемах в плотных зарослях его стеблей и свисающих в толщу воды корней находят себе приют многочисленные водные личинки насекомых и мальки рыб, да и листья не пустуют: снизу покрыты колониями мшанок и домиками коловраток, среди которых снуют рачки и черви. Как у многих реликтовых видов, область распространения у рогульника не сплошная, а с разрывами: водяной орех произрастает в водоемах европейской части России, Кавказа, Южной Сибири, Дальнего Востока, а также в некоторых странах Европы и Азии. Случилось так потому, что в меловом периоде (более 70 миллионов лет назад), судя по находкам ископаемых плодов, сплошные ковры чилима тянулись по поверхности многочисленных озер и начали распадаться с их исчезновением.

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Теперь одни специалисты считают, что все водяные орехи по-прежнему представляют один-единственный вид со множеством географически изолированных популяций, другие же полагают, что отдельные популяции уже превратились в самостоятельные виды – растения и внешне заметно различаются.

Один ли это вид или несколько, рогульник стал настолько редок, что занесен в Красную книгу России. На его численности, видимо, сказался не столько сбор плодов в пищу, сколько загрязнение водоемов, зарегулирование естественного речного стока и вытеснение инвазивным видом – элодеей канадской.

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