Черви без органов слуха могут «слышать» через кожу

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что миллиметровые круглые черви Caenorhabditis elegans могут ощущать звук и реагировать на него, несмотря на отсутствие органов слуха.
Однако ученые обнаружили, что черви реагируют на звуки в воздухе в диапазоне от 100 герц до 5 килогерц. Этот диапазон даже шире, чем у некоторых позвоночных. В экспериментах черви быстро удалялись от источника звука, демонстрируя, что они не только слышат его, но и чувствуют, откуда он исходит.
У червей есть два типа слуховых сенсорных нейронов, которые плотно связаны с их кожей. Когда звуковые волны ударяются о кожу червя, они вызывают вибрацию, что, в свою очередь, может вызывать колебания жидкости внутри червя. Эти колебания активируют слуховые нейроны, связанные с кожей, которые затем переводят колебания в нервные импульсы.
А поскольку два типа нейронов локализованы в разных частях тела червя, червь может обнаруживать источник звука в зависимости от того, какие нейроны активированы. Это чувство может помочь червям обнаруживать хищников и уклоняться от них, поскольку многие из них издают слышимые звуки во время охоты.
Исследование предполагает возможность того, что другие безухие животные с мягким телом, подобные C. elegans, такие как как плоские черви, дождевые черви и моллюски, также могут чувствовать звук.
Хотя слуховое чутье червей действительно имеет некоторое сходство с тем, как работает слуховая система у позвоночных, это новое исследование обнаруживает важные отличия от того, как позвоночные или членистоногие воспринимают звук.
Теперь, когда все основные органы чувств у C. elegans были изучены, Сюй и его коллеги планируют глубже изучить генетические механизмы и нейробиологию, которые управляют этими ощущениями.
«Это открывает совершенно новое поле для изучения слуховых ощущений и механочувствительности в целом. Благодаря новому открытию мы установили, что у C. elegans присутствуют все основные органы чувств, что делает их исключительной модельной системой для изучения сенсорной биологии», — заключают исследователи.