Черви без органов слуха могут «слышать» через кожу

Однако ученые обнаружили, что черви реагируют на звуки в воздухе в диапазоне от 100 герц до 5 килогерц. Этот диапазон даже шире, чем у некоторых позвоночных. В экспериментах черви быстро удалялись от источника звука, демонстрируя, что они не только слышат его, но и чувствуют, откуда он исходит.

У червей есть два типа слуховых сенсорных нейронов, которые плотно связаны с их кожей. Когда звуковые волны ударяются о кожу червя, они вызывают вибрацию, что, в свою очередь, может вызывать колебания жидкости внутри червя. Эти колебания активируют слуховые нейроны, связанные с кожей, которые затем переводят колебания в нервные импульсы.

А поскольку два типа нейронов локализованы в разных частях тела червя, червь может обнаруживать источник звука в зависимости от того, какие нейроны активированы. Это чувство может помочь червям обнаруживать хищников и уклоняться от них, поскольку многие из них издают слышимые звуки во время охоты.