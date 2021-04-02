«Червихрь»: странное поведение дождевых червей

Дождевые черви дышат кожей (грубо говоря), поэтому после ливней их можно увидеть на поверхности земли – они выползают туда, чтобы не утонуть. Но за недавним сильным дождем в Нью-Джерси последовало причудливое явление, которому пока не найдено объяснение.

Женщина из города Хобокен в округе Хадсон заметила на тротуаре сотни червей, вращающихся огромной спиралью. Животные не двигались по кругу, хотя отдельные черви извивались на месте.

Черви могут образовывать плотные комки и скопления из тысяч особей, но до сих пор не было замечено, чтобы они образовывали такие странные узоры. Кёнсу Ю, биолог из Университета Миннесоты, назвал такую форму «действительно интересной» и признался, что до сих пор не видел ничего подобного.

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, 25 марта выгуливала собаку возле реки Гудзон, когда наткнулась на скопление червей. Она отправила фотографии «червихря» члену городского совета Хобокена Тиффани Фишер, которая поделилась ими в Facebook.