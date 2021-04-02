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Природа

«Червихрь»: странное поведение дождевых червей

National Geographic Россия
02 апреля 2021
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Фото: Tiffanie Fisher
Ученые пока не могут найти этому достоверное объяснение.

Дождевые черви дышат кожей (грубо говоря), поэтому после ливней их можно увидеть на поверхности земли – они выползают туда, чтобы не утонуть. Но за недавним сильным дождем в Нью-Джерси последовало причудливое явление, которому пока не найдено объяснение. 

Женщина из города Хобокен в округе Хадсон заметила на тротуаре сотни червей, вращающихся огромной спиралью. Животные не двигались по кругу, хотя отдельные черви извивались на месте. 

Черви могут образовывать плотные комки и скопления из тысяч особей, но до сих пор не было замечено, чтобы они образовывали такие странные узоры. Кёнсу Ю, биолог из Университета Миннесоты, назвал такую форму «действительно интересной» и признался, что до сих пор не видел ничего подобного. 

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, 25 марта выгуливала собаку возле реки Гудзон, когда наткнулась на скопление червей. Она отправила фотографии «червихря» члену городского совета Хобокена Тиффани Фишер, которая поделилась ими в Facebook.

По словам женщин, которые с интересом наблюдали за происходящим, в стороне было много других червей, не попавших в скопление. «Они цеплялись за стену ближайшего здания и скатывались по бордюру на дорогу», — говорит жительница Хобокена. 

Скопления червей сформировались в парке Максвелл у реки Гудзон. Одна из теорий, которую высказали в соцсетях, предполагает, что поведение червей было вызвано электромагнитным полем от ближайшего фонарного столба, который, якобы, мешал животным ориентироваться в пространстве. 

Согласно отчету Национального института здравоохранения за 2015 год, некоторые черви могут ощущать эти поля – эта способность называется магниточувствительностью.

По словам биологов из Техасского университета в Остине, миграция в сторону магнитного поля помогает C. elegans, прозрачному круглому червю длиной всего в один миллиметр, находить источники пищи. Нейроны, контролирующие магниточувствительность червей, также отвечают за направленную ориентацию.

При экстремальных температурах или недостатке влаги калифорнийские черные черви (Lumbriculus variegatus) сплетаются вместе в большой извивающийся ком, который может состоять из более чем 50 000 особей. При этом они работают сообща, чтобы перемещать кластер в одном направлении. 

Такое странное поведение характерно не только для червей – муравьи иногда маршируют по кругу, пока не умрут. 

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