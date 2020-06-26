Четыре новых вида гигантских одноклеточных организмов обнаружены на дне Тихого океана

Два новых рода и четыре новых вида гигантских одноклеточных ксенофиофоров (простейших, принадлежащих к группе foraminifera) были обнаружены в глубоком Тихом океане в ходе совместного проекта ученых из Национального океанографического центра Великобритании (NOC), университета Гавайев и Женевского университета.

Первый род организмов получил название Moanammina («моана» — океан в переводе с гавайского языка). Второй род назван Abyssalia («абиссальный» — термин, используемый для описания характерных черт океана на больших глубинах, обычно более 3000 м ниже уровня моря).

Виды были описаны на основе морфологии и генетических данных из образцов, собранных дистанционно управляемым аппаратом Lu'ukai во время экспедиции в западную зону Кларион-Клиппертон (CCZ). Морское дно в этой области залегает на глубине более 5 км. CCZ занимает обширную полосу Тихого океана со значительными отложениями полиметаллических конкреций на морском дне и служит отличным местом для исследований.