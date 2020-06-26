Четыре новых вида гигантских одноклеточных организмов обнаружены на дне Тихого океана
Два новых рода и четыре новых вида гигантских одноклеточных ксенофиофоров (простейших, принадлежащих к группе foraminifera) были обнаружены в глубоком Тихом океане в ходе совместного проекта ученых из Национального океанографического центра Великобритании (NOC), университета Гавайев и Женевского университета.
Первый род организмов получил название Moanammina («моана» — океан в переводе с гавайского языка). Второй род назван Abyssalia («абиссальный» — термин, используемый для описания характерных черт океана на больших глубинах, обычно более 3000 м ниже уровня моря).
Виды были описаны на основе морфологии и генетических данных из образцов, собранных дистанционно управляемым аппаратом Lu'ukai во время экспедиции в западную зону Кларион-Клиппертон (CCZ). Морское дно в этой области залегает на глубине более 5 км. CCZ занимает обширную полосу Тихого океана со значительными отложениями полиметаллических конкреций на морском дне и служит отличным местом для исследований.
Как и некоторые другие типы фораминифер, ксенофиофоры имеют наружный скелет, состоящий из частиц, которые они захватывают из окружающей среды. Часто такие сложные конструкции могут достигать размеров до 10 см и более.
Новый вид нового рода Moanammina semicircularis имеет стеблевидную, веерообразную форму около 7,5 см в высоту и 9 см в ширину. Два других новых вида, Abyssalia foliformis и Abyssalia sphaerica напоминают плоский лист и почти идеальную сферу, соответственно. Четвертый новый вид — Psammina tenuis — имеет тонкую, пластинчатую структуру.
«Изобилие и разнообразие этих гигантских одноклеточных организмов поистине удивительно. Мы видим их повсюду на морском дне в самых разных формах и размерах. Они, несомненно, являются очень важными членами богатых биологических сообществ, живущих в CCZ. Среди прочего, они предоставляют потенциальные источники пищи для других организмов», — отмечает участник исследования Крейг Смит из Школы наук о Земле и океане (SOEST) Университета Маноа.
Moanammina semicircularis генетически идентичен другому экземпляру, найденному в 2017 году в восточной части CCZ. Таким образом, это исследование дало первое генетическое подтверждение широких географических диапазонов (около 3700 км) для абиссальных видов ксенофиофора.
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